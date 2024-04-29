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На временно оккупированных территориях впервые началась принудительная мобилизация в армию РФ

29 апреля 2024 23:13
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
На временно оккупированных территориях впервые началась принудительная мобилизация в армию РФ
Председатель Запорожской облгосадминистрации Иван Федоров. Фото: ЗОГА
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

На временно оккупированных территориях впервые проходит призыв на срочную службу. Призывников будут забирать в ряды армии Российской Федерации.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

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Подготовка к принудительной мобилизации началась еще полгода назад. В Мелитополе, Бердянске, Энергодаре были созданы фейковые военкоматы. В селах развернули призывные пункты, выявляли мобилизационный ресурс.

"Еще в 2022 году Балицкий для росСМИ заявлял, что как минимум пять лет людей с временно оккупированных территорий не будут призывать в армию. Но сразу после выборов террориста Путина вышел указ о призыве 150 тыс. молодых людей со всей РФ, в том числе и с ТОТ", — поделился Федоров в телеэфире.

Призыв на срочную службу будет касаться мужчин 18-30 лет.

"Единственный способ избежать мобилизации — выезд с оккупированной территории. В случае если это не удалось, при первой же возможности нужно сдаться украинским спецслужбам", — отметил Иван Федоров.

Напомним, российские захватчики проводят обыски во временно оккупированных городах Херсонской области. Речь идет о Скадовске и Геническе.

Также захватчики планируют массовый вывоз подростков с оккупированных территорий Украины в Россию. Их хотят вывезти на "экскурсии" к годовщине завершения Второй мировой войны.

Запорожье
Запорожская область
военные
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Иван Федоров
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