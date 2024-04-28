Російська армія атакувала промисловий об'єкт Запоріжжя, — Федоров

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Фото: пресслужба ЗОВА

Росіяни завдали удару по одному з промислових об'єктів Запоріжжя. Інформація про масштаби руйнування уточнюється.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у неділю, 28 квітня.

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За словами очільника ЗОВА, обійшлося без постраждалих.

"О 13:37 Запоріжжя та область чули сильний вибух. Росіяни атакували один з промислових обʼєктів міста", — говориться у повідомленні.

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Раніше, о 13:19, Федоров попереджав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де було оголошено повітряну тривогу.

О 13:39 він повідомив про вибух у Запорізькій області.

Раніше ми писали, що у Запоріжжі лунали вибухи — росіяни вдарили по регіону понад 400 разів.

Також повідомлялось, що у Запоріжжі відбулася сесія міської ради, на якій 37 депутатів обрали нового виконувача обовʼязків міського голови. Нею стала Регіна Харченко.