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Российская армия атаковала промышленный объект Запорожья, — Федоров

28 апреля 2024 18:30
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Российская армия атаковала промышленный объект Запорожья, — Федоров
Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Фото: пресс-служба ЗОВА
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Россияне нанесли удар по одному из промышленных объектов Запорожья . Информация о масштабах разрушения уточняется.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в воскресенье, 28 апреля.

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По словам главы ЗОВА, обошлось без пострадавших.

"В 13:37 Запорожье и область слышали сильный взрыв. Россияне атаковали один из промышленных объектов города", — говорится в сообщении.

Российская армия атаковала промышленный объект Запорожья, — Федоров - фото 1
Скриншот с Telegram

Ранее, в 13:19, Федоров предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где была объявлена воздушная тревога.

В 13:39 он сообщил о взрыве в Запорожской области.

Ранее мы писали, что в Запорожье раздавались взрывы — россияне ударили по региону более 400 раз.

Также сообщалось, что в Запорожье состоялась сессия городского совета, на которой 37 депутатов избрали нового исполняющего обязанности городского головы. Ею стала Регина Харченко.

Запорожье
Запорожская область
оккупанты
Иван Федоров
атака

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