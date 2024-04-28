Российская армия атаковала промышленный объект Запорожья, — Федоров
Россияне нанесли удар по одному из промышленных объектов Запорожья . Информация о масштабах разрушения уточняется.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в воскресенье, 28 апреля.
Подробности удара по Запорожью
По словам главы ЗОВА, обошлось без пострадавших.
"В 13:37 Запорожье и область слышали сильный взрыв. Россияне атаковали один из промышленных объектов города", — говорится в сообщении.
Ранее, в 13:19, Федоров предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где была объявлена воздушная тревога.
В 13:39 он сообщил о взрыве в Запорожской области.
Ранее мы писали, что в Запорожье раздавались взрывы — россияне ударили по региону более 400 раз.
Также сообщалось, что в Запорожье состоялась сессия городского совета, на которой 37 депутатов избрали нового исполняющего обязанности городского головы. Ею стала Регина Харченко.
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