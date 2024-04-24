У Запоріжжі обрали нового виконувача обовʼязків мера

Засідання Запорізької міської ради. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

У Запоріжжі відбулася сесія міської ради, на якій 37 депутатів обрали нового виконувача обовʼязків міського голови. Нею стала Регіна Харченко.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у середу, 24 квітня.

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За словами Федорова, остання повноцінна сесія міськради відбулась ще минулого року — 22 грудня. Протягом чотирьох місяців понад 200 питань життєдіяльності Запоріжжя були фактично заморожені і чекали на вирішення. Зокрема, це робота критичних комунальних підприємств, які перебували у "підвішеному" стані через брак фінансування.

Засідання Запорізької міської ради. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Але найболючішим було те, що протягом двох років повномасштабного вторгнення місто і область рухалися у різних напрямках, із розрізненою позицією, що є недопустимим під час воєнного часу. Ми маємо памʼятати, що у нас один ворог — і це Росія. Тож не повинно бути жодної терпимості до корупції, політиканства і внутрішніх ворогів", — наголосив Федоров.

Він наголосив, що пріоритетом є створення економічно сильного Запоріжжя — безпечного та комфортного міста для мешканців, центру тилового забезпечення Сил оборони України, надійного форпосту, який тримає південний фронт від навали російських окупантів.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Впевнений, що рішення депутатів стане початком обʼєднання зусиль міста і області навколо підтримки ініціатив Президента України, укріплення позицій держави і розвитку Запоріжжя", — додав Федоров.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, колишній депутат Комуністичної партії отримав вирок у 15 років позбавлення волі. Він був залучений до коригування ракетних ударів по території Запоріжжя.

Також російські окупанти упродовж останньої доби вдарили по Запорізькій області 428 разів. Під ворожим вогнем опинились 11 населених пунктів регіону.