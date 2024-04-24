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В Запорожье избрали нового исполняющего обязанности мэра

24 апреля 2024 17:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Запорожье избрали нового исполняющего обязанности мэра
Заседание Запорожского городского совета. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Запорожье состоялась сессия городского совета, на которой 37 депутатов выбрали нового исполняющего обязанности городского головы. Ею стала Регина Харченко.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в среду, 24 апреля.

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Сессия городского совета Запорожья

По словам Федорова, последняя полноценная сессия горсовета состоялась еще в прошлом году — 22 декабря. В течение четырех месяцев более 200 вопросов жизнедеятельности Запорожья были фактически заморожены и ждали решения. В частности, это работа критических коммунальных предприятий, которые находились в "подвешенном" состоянии из-за нехватки финансирования. 

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Заседание Запорожского городского совета. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Но самым болезненным было то, что в течение двух лет полномасштабного вторжения город и область двигались в разных направлениях, с разрозненной позицией, что недопустимо во время военного времени. Мы должны помнить, что у нас один враг — и это Россия. Поэтому не должно быть никакой терпимости к коррупции, политиканству и внутренним врагам", — подчеркнул Федоров.

Он подчеркнул, что приоритетом является создание экономически сильного Запорожья — безопасного и комфортного города для жителей, центра тылового обеспечения Сил обороны Украины, надежного форпоста, который держит южный фронт от нашествия российских оккупантов. 

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Глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Уверен, что решение депутатов станет началом объединения усилий города и области вокруг поддержки инициатив Президента Украины, укрепления позиций государства и развития Запорожья", — добавил Федоров.

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Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, бывший депутат Коммунистической партии получил приговор в 15 лет лишения свободы. Он был привлечен к корректировке ракетных ударов по территории Запорожья.

Также российские оккупанты на протяжении последних суток ударили по Запорожской области 428 раз. Под вражеским огнем оказались 11 населенных пунктов региона.

Запорожье
Запорожская область
местные депутаты
Иван Федоров

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