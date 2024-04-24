В Запорожье избрали нового исполняющего обязанности мэра

Заседание Запорожского городского совета. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В Запорожье состоялась сессия городского совета, на которой 37 депутатов выбрали нового исполняющего обязанности городского головы. Ею стала Регина Харченко.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в среду, 24 апреля.

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Сессия городского совета Запорожья

По словам Федорова, последняя полноценная сессия горсовета состоялась еще в прошлом году — 22 декабря. В течение четырех месяцев более 200 вопросов жизнедеятельности Запорожья были фактически заморожены и ждали решения. В частности, это работа критических коммунальных предприятий, которые находились в "подвешенном" состоянии из-за нехватки финансирования.

Заседание Запорожского городского совета. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Но самым болезненным было то, что в течение двух лет полномасштабного вторжения город и область двигались в разных направлениях, с разрозненной позицией, что недопустимо во время военного времени. Мы должны помнить, что у нас один враг — и это Россия. Поэтому не должно быть никакой терпимости к коррупции, политиканству и внутренним врагам", — подчеркнул Федоров.

Он подчеркнул, что приоритетом является создание экономически сильного Запорожья — безопасного и комфортного города для жителей, центра тылового обеспечения Сил обороны Украины, надежного форпоста, который держит южный фронт от нашествия российских оккупантов.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Уверен, что решение депутатов станет началом объединения усилий города и области вокруг поддержки инициатив Президента Украины, укрепления позиций государства и развития Запорожья", — добавил Федоров.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, бывший депутат Коммунистической партии получил приговор в 15 лет лишения свободы. Он был привлечен к корректировке ракетных ударов по территории Запорожья.

Также российские оккупанты на протяжении последних суток ударили по Запорожской области 428 раз. Под вражеским огнем оказались 11 населенных пунктов региона.