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Федоров проведе "чистку" серед депутатів у Запорізькій ОВА для фінансування ЗСУ — деталі

2 травня 2024 18:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Федоров проведе "чистку" серед депутатів у Запорізькій ОВА для фінансування ЗСУ — деталі
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров анонсував у четвер, 2 травня, кадрові чистки серед місцевих депутатів. Він планує звільнити двох заступників голови облради та скоротити апарат для економії до 18 мільйонів гривень на рік, щоб переспрямувати їх на забезпечення українських військ.

Про це він повідомив під час брифінгу в Запорізькій ОВА.

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За його словами, звільнення стосуватимуться посадовців, які протягом двох років не з’являлися на роботі, ігнорували або неналежним чином виконували свої обов’язки, але отримували зарплату.

"15 мільйонів гривень на рік економимо коштом оптимізації апарату Запорізької обласної ради. Ще 6 мільйонів — внаслідок скорочення кількості заступників голови ради. Більше коштів направимо на допомогу Силам оборони України", — резюмує Федоров.

Він додав, що вже відбулося:

  • звільнено двох заступників голови облради, ще одного відсторонено за рішенням суду;
  • на 60% зменшено кількість працівників  апарату облради — з 90 до 36;
  • було звільнено голову обласного центру молоді Інну Скороходову та керівника школи-інтернату №7 Віктора Тлеуша. 

Федоров зазначив, що один заступник голови облради обходився бюджету Запорізької області щонайменше у 2 мільйони гривень. На зекономлені кошти на посадовцях облради, які не працювали протягом двох років повномасштабної війни, додає голова ОВА, можна закупити понад 1000 FPV-дронів.

Також, за його словами, подвійне скорочення керівного складу облради дозволить зекономити до 4 мільйонів гривень на рік.

Нагадаємо, раніше Іван Федоров заявив, що у тимчасово окупованій Якимівці Запорізької області 16 квітня підірвали місцевого колаборанта Антона Якименка.

Також голова Запорізької ОВА розповів, що на тимчасово окупованих територіях регіону вперше відбувається призов на строкову службу до лав російських військ. 

ЗСУ
Запоріжжя
Україна
Запорізька область
Іван Федоров
дрони

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