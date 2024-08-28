В Воронежской области РФ беспилотник упал возле "взрывоопасных объектов" - эвакуировали два села

Пожар в России в результате атаки БпЛА. Иллюстративное фото: AFP

В ночь на среду, 28 августа, в Россошанском районе Воронежской области России после атаки беспилотника возник пожар возле взрывоопасных объектов. Местные власти приняли решение эвакуировать людей из двух населенных пунктов.

Об этом написал губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев в Telegram.

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По словам Гусева, ПВО и РЭБ "уничтожило БПЛА самолетного типа". Пострадавших и разрушений нет.

Несмотря на возгорание вблизи взрывоопасных объектов, по словам губернатора, детонации не последовало.

Оперативные службы приняли решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов. Для них был развернут пункт временного расположения в районном центре, задействованы автобусы.

Впоследствии возгорание удалось ликвидировать, ситуация стабилизировалась и жители возвращаются в свои дома.

Опасность атаки БПЛА в этом регионе сохраняется.