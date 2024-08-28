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Евакуювали два села — у Воронезькій області Росії безпілотник впав біля "небезпечних об'єктів"

28 серпня 2024 08:45
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
У Воронезькій області РФ безпілотник впав біля "вибухонебезпечних об'єктів" — евакуювали два села
Пожежа в Росії внаслідок атаки БпЛА. Ілюстративне фото: AFP
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

У ніч на середу, 28 серпня, у Россошанському районі Воронезької області Росії після атаки безпілотника виникла пожежа поблизу вибухонебезпечних об'єктів. Місцева влада прийняла рішення евакуювати людей з двох населених пунктів.

Про це написав губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв у Telegram.

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За словами Гусєва, ППО та РЕБ "знищила БПЛА літакового типу". Постраждалих і руйнувань немає.

Попри загоряння поблизу вибухонебезпечних об'єктів, за словами губернатора, детонації не було. 

Оперативні служби ухвалили рішення про тимчасову евакуацію жителів двох населених пунктів. Для них було розгорнуто пункт тимчасового розташування у районному центрі, задіяно автобуси.

Згодом займання вдалося ліквідувати, ситуація стабілізувалася і жителі повертаються до своїх домівок.

Небезпека атаки БПЛА в цьому регіоні зберігається.

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Скриншот допису Гусєва в Telegram

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