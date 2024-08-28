У Воронезькій області РФ безпілотник впав біля "вибухонебезпечних об'єктів" — евакуювали два села

Пожежа в Росії внаслідок атаки БпЛА. Ілюстративне фото: AFP

У ніч на середу, 28 серпня, у Россошанському районі Воронезької області Росії після атаки безпілотника виникла пожежа поблизу вибухонебезпечних об'єктів. Місцева влада прийняла рішення евакуювати людей з двох населених пунктів.

Про це написав губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв у Telegram.

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За словами Гусєва, ППО та РЕБ "знищила БПЛА літакового типу". Постраждалих і руйнувань немає.

Попри загоряння поблизу вибухонебезпечних об'єктів, за словами губернатора, детонації не було.

Оперативні служби ухвалили рішення про тимчасову евакуацію жителів двох населених пунктів. Для них було розгорнуто пункт тимчасового розташування у районному центрі, задіяно автобуси.

Згодом займання вдалося ліквідувати, ситуація стабілізувалася і жителі повертаються до своїх домівок.

Небезпека атаки БПЛА в цьому регіоні зберігається.