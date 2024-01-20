Эстония планирует построить на границе с РФ прочную линию обороны — что известно
В Эстонии планируют построить на границе с РФ линию обороны, которая будет составлять около 600 бетонных бункеров. Подобные действия помогут отбить вероятную агрессию со стороны России.
Об этом пишет газета Postimees.
Защита от возможного нападения РФ
По информации издания, большее количество бункеров будет построено на северо-юго-востоке Эстонии, но некоторые из них могут быть расположены в центральной части возле Чудского озера.
Советник вице-канцлера Министерства обороны Эстонии Кайдо Тийтус отметил, что объекты физической защиты на границе необходимы для того, чтобы в случае нападения защищать территорию страны с первых метров. Целью этого является задержка врага на границе для предоставления союзникам времени прийти на помощь.
"Россия является и будет наибольшей угрозой безопасности Эстонии. Война в Украине снизила наступательную мощь России, но, по разным оценкам, она готова восстановить ее в течение двух-трех лет. Мы должны быть готовы и сделать цену нападения на Эстонию как можно выше для России", — отметил он.
Характеристики бункеров
Также бункеры смогут защитить военнослужащих от атаки противника и обломков снарядов. Условие прочности бункера — выдержка прямого попадания снаряда калибра 152 мм.
Известно, что каждый бункер рассчитан на десять человек. Его размер составляет 30-35 квадратных метров.
Кроме того, бункер спроектирован так, чтобы подразделение смогло противостоять врагу как можно больше времени. В каждом бункере есть также спальное место.
По словам Тийтуса, за последние годы Эстонии удавалось обустроить восточную границу и построить там защитные ограждения, однако у них нет особой защиты во время военного положения.
Напомним, Литва хочет депортировать около тысячи граждан России. Российский президент Владимир Путин прокомментировал это и заявил, что подобные действия прибалтийских государств "угрожают безопасности РФ".
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