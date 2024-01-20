Эстония планирует построить на границе с РФ прочную линию обороны — что известно

Эстонские пограничники. Иллюстративное фото: Sergei Stepanov/ERR

В Эстонии планируют построить на границе с РФ линию обороны, которая будет составлять около 600 бетонных бункеров. Подобные действия помогут отбить вероятную агрессию со стороны России.

Об этом пишет газета Postimees.

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Защита от возможного нападения РФ

По информации издания, большее количество бункеров будет построено на северо-юго-востоке Эстонии, но некоторые из них могут быть расположены в центральной части возле Чудского озера.

Советник вице-канцлера Министерства обороны Эстонии Кайдо Тийтус отметил, что объекты физической защиты на границе необходимы для того, чтобы в случае нападения защищать территорию страны с первых метров. Целью этого является задержка врага на границе для предоставления союзникам времени прийти на помощь.

"Россия является и будет наибольшей угрозой безопасности Эстонии. Война в Украине снизила наступательную мощь России, но, по разным оценкам, она готова восстановить ее в течение двух-трех лет. Мы должны быть готовы и сделать цену нападения на Эстонию как можно выше для России", — отметил он.

Характеристики бункеров

Также бункеры смогут защитить военнослужащих от атаки противника и обломков снарядов. Условие прочности бункера — выдержка прямого попадания снаряда калибра 152 мм.

Известно, что каждый бункер рассчитан на десять человек. Его размер составляет 30-35 квадратных метров.

Кроме того, бункер спроектирован так, чтобы подразделение смогло противостоять врагу как можно больше времени. В каждом бункере есть также спальное место.

По словам Тийтуса, за последние годы Эстонии удавалось обустроить восточную границу и построить там защитные ограждения, однако у них нет особой защиты во время военного положения.

Напомним, Литва хочет депортировать около тысячи граждан России. Российский президент Владимир Путин прокомментировал это и заявил, что подобные действия прибалтийских государств "угрожают безопасности РФ".