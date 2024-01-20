Естонія планує побудувати на кордоні з РФ міцну лінію оборони — що відомо

Естонські прикордонники. Ілюстративне фото: Sergei Stepanov/ERR

В Естонії планують побудувати на кордоні з РФ лінію оборони, яка буде скаладатися близько з 600 бетонних бункерів. Такі дії допоможуть відбити ймовірну агресію з боку Росії.

Про це пише газета Postimees.

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Захист від можливого нападу РФ

За інформацією видання, більшу кількість бункерів буде побудовано на північному та південному сході Естонії, але деякі з них може бути розташовано в центральний частині біля Чудського озера.

Радник віцеканцлера Міністерства оборони Естонії Кайдо Тійтус зазначив, що об'єкти фізичного захисту на кордоні необхідні для того, аби в разі нападу захищати територію країни з перших метрів. Метою цього є затримка ворога на кордоні для надання союзникам часу прийти на допомогу.

"Росія є і буде найбільшою загрозою безпеці Естонії. Війна в Україні знизила наступальну міць Росії, але, за різними оцінками, вона готова відновити її впродовж двох-трьох років. Ми повинні бути готові і зробити ціну нападу на Естонію якомога вищою для Росії", — зазначив він.

Характеристики бункерів

Також бункери зможуть захистити військовослужбовців від атаки противника та уламків снарядів. Умова міцності бункера — витримка прямого влучання снаряда калібру 152 мм.

Відомо, що кожен бункер розраховано на десять людей. Його розмір становить 30-35 квадратних метрів.

Крім того, бункер спроєктовано так, аби підрозділ зміг протистояти ворогу якомога більше часу. В кожному бункері є також спальне місце.

За словами Тійтуса, за останні роки Естонії вдавалось облаштувати східний кордон та збудувати там захисні огорожі, проте вони не мають особливого захисту під час воєнного стану.

Нагадаємо, Литва хоче депортувати близько тисячі російських громадян. Російський президент Володимир Путін прокоментував це і заявив, що такі дії прибалтійських держав "загрожують безпеці РФ".