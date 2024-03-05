Энергоатом сделал заявление об угрожающей ситуации на Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция. Фото: АО "НАЭК "Энергоатом"

Глава Энергоатома Петр Котин, заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции угрожает серьезными последствиями. Присутствие российских оккупантов увеличивает риск аварии каждый день.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома во вторник, 5 марта.

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Оценивая степень угрозы по условной десятибалльной шкале, Котин указал на 7-8 баллов. Он объяснил, что, хотя множество кажущихся мелкими инцидентов отдельно вряд ли приведут к катастрофе, их совокупность может иметь серьезные последствия из-за эффекта накопления.

"Так уж случалось на ЧАЭС и АЭС Фукусима", — сообщил Котин.

По словам Котина, действия российских военных привели к значительному ухудшению состояния оборудования на ЗАЭС. Среди основных проблем он выделил:

отсутствие необходимых ремонтов;

недостаток квалифицированного персонала для обслуживания и эксплуатации станции;

проблемы с внешним электроснабжением;

отсутствие охлаждающей воды из-за разрушения Каховского водохранилища;

превышение срока службы ядерного топлива в реакторах.

"На станции постоянно находятся зондер-команды русских военных и тяжелая техника и орудие. Периметр станции — заминированный, детонация боеприпасов и взрывчатки, которые хранят рашисты на станции, чревата катастрофой", — добавил Котин.

Сообщение Энергоатома. Фото: скриншот

Напомним, эксперты МАГАТЭ слышали взрывы возле Запорожской АЭС в Энергодаре. По их словам, после этого последовал огонь из стрелкового оружия.

Ранее февраля оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. В результате атаки, объект функционировал лишь на одной линии электропитания.