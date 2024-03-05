Энергоатом сделал заявление об угрожающей ситуации на Запорожской АЭС
Глава Энергоатома Петр Котин, заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции угрожает серьезными последствиями. Присутствие российских оккупантов увеличивает риск аварии каждый день.
Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома во вторник, 5 марта.
Ситуация на Запорожской АЭС
Оценивая степень угрозы по условной десятибалльной шкале, Котин указал на 7-8 баллов. Он объяснил, что, хотя множество кажущихся мелкими инцидентов отдельно вряд ли приведут к катастрофе, их совокупность может иметь серьезные последствия из-за эффекта накопления.
"Так уж случалось на ЧАЭС и АЭС Фукусима", — сообщил Котин.
По словам Котина, действия российских военных привели к значительному ухудшению состояния оборудования на ЗАЭС. Среди основных проблем он выделил:
- отсутствие необходимых ремонтов;
- недостаток квалифицированного персонала для обслуживания и эксплуатации станции;
- проблемы с внешним электроснабжением;
- отсутствие охлаждающей воды из-за разрушения Каховского водохранилища;
- превышение срока службы ядерного топлива в реакторах.
"На станции постоянно находятся зондер-команды русских военных и тяжелая техника и орудие. Периметр станции — заминированный, детонация боеприпасов и взрывчатки, которые хранят рашисты на станции, чревата катастрофой", — добавил Котин.
Напомним, эксперты МАГАТЭ слышали взрывы возле Запорожской АЭС в Энергодаре. По их словам, после этого последовал огонь из стрелкового оружия.
Ранее февраля оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. В результате атаки, объект функционировал лишь на одной линии электропитания.
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