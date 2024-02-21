Окупанти пошкодили лінію, яка забезпечувала енергоживлення ЗАЕС, — Укренерго

Російський окупант на ЗАЕС. Фото: EPA/UPG

Російські окупанти після чергового обстрілу пошкодили лінію Запорізької атомної станції. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації та з дозволу військових.

Про це повідомило Укренерго у середу, 21 лютого.

Пошкодження лінії ЗАЕС

Загарбники пошкодили лінію, яка забезпечувала енергоживлення ЗАЕС. Фахівці Укренерго встановили характер ушкоджень.

"Оскільки в районі йдуть бойові дії, аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від безпекової ситуації та з дозволу військових. Наразі зв’язок ЗАЕС з енергосистемою забезпечується лише по одній лінії електропередачі", — йдеться у повідомленні.

Стан енергосистеми України

Загальна пропускна здатність високовольтних мереж Укренерго наразі достатня для покриття наявного попиту.

Загалом внаслідок бойових дій та з інших причин без електроенергії залишаються 358 населених пунктів. Зафіксовано нові пошкодження в мережах обленерго Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської областей.

Станом на 09:00 рівень споживання електроенергії на 0,5% нижче за відповідний показник вівторка 20 лютого.

"Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, достатньо для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується", — йдеться у повідомленні.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі прибув з візитом до України 6 лютого. Під час брифінгу він заявив, що термін експлуатації ядерного пального у реакторах Запорізької атомної електростанції спливає.

Також економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.