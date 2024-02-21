Оккупанты повредили линию, которая обеспечивала энергопитание ЗАЭС, — Укрэнерго

Российский оккупант на ЗАЭС. Фото: EPA/UPG

Российские оккупанты после очередного обстрела повредили линию Запорожской атомной станции. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации и с разрешения военных.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в среду, 21 февраля.

Повреждение линии ЗАЭС

Захватчики повредили линию, обеспечивающую энергопитание ЗАЭС. Специалисты "Укрэнерго" установили характер повреждений.

"Поскольку в районе идут боевые действия, аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных. Сейчас связь ЗАЭС с энергосистемой обеспечивается только по одной линии электропередачи", — говорится в сообщении.

Состояние энергосистемы Украины

Общая пропускная способность высоковольтных сетей Укрэнерго пока достаточна для покрытия имеющегося спроса.

Всего в результате боевых действий и по другим причинам без электроэнергии остаются 358 населенных пунктов. Зафиксированы новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областей.

По состоянию на 09:00 уровень потребления электроэнергии на 0,5% ниже соответствующего показателя вторника 20 февраля.

"Электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, достаточно для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется", — говорится в сообщении.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Украину 6 февраля. Во время брифинга он заявил, что срок эксплуатации ядерного горючего в реакторах Запорожской атомной электростанции истекает.

Также экономное потребление электроэнергии может существенно помочь энергосистеме Украины. Элементарные правила использования бытовых приборов помогут не только сэкономить средства семейного бюджета, но и снизить и разгрузить затраты электроэнергии в пиковые часы.