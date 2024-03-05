Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Енергоатом зробив заяву про загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС arrow

Енергоатом зробив заяву про загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС

5 березня 2024 12:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Енергоатом зробив заяву про загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС
Запорізька атомна електростанція. Фото: АТ "НАЕК "Енергоатом"
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова Енергоатому Петро Котін заявив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції загрожує серйозними наслідками. Присутність російських окупантів збільшує ризик аварії щодня.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому у вівторок, 5 березня.

Читайте також:

Ситуація на Запорізькій АЕС

Оцінюючи рівень загрози за умовною десятибальною шкалою, Котін вказав на 7-8 балів. Він пояснив, що, дрібні інциденти окремо навряд чи призведуть до катастрофи, їхня сукупність може мати серйозні наслідки через ефект накопичення.

"Так вже траплялося на ЧАЕС та АЕС Фукусіма", — повідомив Котін.

За словами Котіна, дії російських військових призвели до значного погіршення стану обладнання на ЗАЕС. Серед основних проблем він виділив:

  • відсутність необхідних ремонтів;
  • нестача кваліфікованого персоналу для обслуговування та експлуатації станції;
  • проблеми із зовнішнім електропостачанням;
  • відсутність охолоджувальної води через руйнування Каховського водосховища;
  • перевищення терміну служби ядерного палива у реакторах.

"На станції постійно знаходяться зондер-команди російських військових і важка техніка та зброя. Периметр станції - замінований, детонація боєприпасів і вибухівки, які зберігають рашисти на станції, загрожує катастрофою", — додав Котін.

ЗАЕС
Повідомлення Енергоатому. Фото: скриншот

Нагадаємо, експерти МАГАТЕ чули вибухи біля Запорізької АЕС в Енергодарі. За їхніми словами, після цього пішов вогонь зі стрілецької зброї.

Раніше лютого окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС. В результаті атаки об'єкт функціонував лише на одній лінії електроживлення.

Енергодар
ЗАЕС
окупанти
Енергоатом
війна в Україні
Запорізька АЕС

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим