Енергоатом зробив заяву про загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція. Фото: АТ "НАЕК "Енергоатом"

Голова Енергоатому Петро Котін заявив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції загрожує серйозними наслідками. Присутність російських окупантів збільшує ризик аварії щодня.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому у вівторок, 5 березня.

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Оцінюючи рівень загрози за умовною десятибальною шкалою, Котін вказав на 7-8 балів. Він пояснив, що, дрібні інциденти окремо навряд чи призведуть до катастрофи, їхня сукупність може мати серйозні наслідки через ефект накопичення.

"Так вже траплялося на ЧАЕС та АЕС Фукусіма", — повідомив Котін.

За словами Котіна, дії російських військових призвели до значного погіршення стану обладнання на ЗАЕС. Серед основних проблем він виділив:

відсутність необхідних ремонтів;

нестача кваліфікованого персоналу для обслуговування та експлуатації станції;

проблеми із зовнішнім електропостачанням;

відсутність охолоджувальної води через руйнування Каховського водосховища;

перевищення терміну служби ядерного палива у реакторах.

"На станції постійно знаходяться зондер-команди російських військових і важка техніка та зброя. Периметр станції - замінований, детонація боєприпасів і вибухівки, які зберігають рашисти на станції, загрожує катастрофою", — додав Котін.

Повідомлення Енергоатому. Фото: скриншот

Нагадаємо, експерти МАГАТЕ чули вибухи біля Запорізької АЕС в Енергодарі. За їхніми словами, після цього пішов вогонь зі стрілецької зброї.

Раніше лютого окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС. В результаті атаки об'єкт функціонував лише на одній лінії електроживлення.