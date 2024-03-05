Енергоатом зробив заяву про загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС
Голова Енергоатому Петро Котін заявив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції загрожує серйозними наслідками. Присутність російських окупантів збільшує ризик аварії щодня.
Про це повідомила пресслужба Енергоатому у вівторок, 5 березня.
Ситуація на Запорізькій АЕС
Оцінюючи рівень загрози за умовною десятибальною шкалою, Котін вказав на 7-8 балів. Він пояснив, що, дрібні інциденти окремо навряд чи призведуть до катастрофи, їхня сукупність може мати серйозні наслідки через ефект накопичення.
"Так вже траплялося на ЧАЕС та АЕС Фукусіма", — повідомив Котін.
За словами Котіна, дії російських військових призвели до значного погіршення стану обладнання на ЗАЕС. Серед основних проблем він виділив:
- відсутність необхідних ремонтів;
- нестача кваліфікованого персоналу для обслуговування та експлуатації станції;
- проблеми із зовнішнім електропостачанням;
- відсутність охолоджувальної води через руйнування Каховського водосховища;
- перевищення терміну служби ядерного палива у реакторах.
"На станції постійно знаходяться зондер-команди російських військових і важка техніка та зброя. Периметр станції - замінований, детонація боєприпасів і вибухівки, які зберігають рашисти на станції, загрожує катастрофою", — додав Котін.
Нагадаємо, експерти МАГАТЕ чули вибухи біля Запорізької АЕС в Енергодарі. За їхніми словами, після цього пішов вогонь зі стрілецької зброї.
Раніше лютого окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС. В результаті атаки об'єкт функціонував лише на одній лінії електроживлення.
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