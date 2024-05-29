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Энергоатом прекратит выплату зарплат работникам ЗАЭС — какая причина

29 мая 2024 18:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Выехавшие из Энергодара работники ЗАЭС больше не будут получать зарплату
ЗАЭС. Фото: Энергоатом
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

НАЭК "Энергоатом" прекратит выплату заработной платы работникам Запорожской атомной электростанции. С начала полномасштабного вторжения они продолжали получать средства, хотя и покинули город из-за оккупации.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома в Telegram в среду, 29 мая.

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Выплата зарплат работникам ЗАЭС

До сих пор работники ЗАЭС получали две трети заработной платы или один должностной оклад за вынужденный простой. Однако в компании считают, что долгое время пребывания в "простое" может отрицательно повлиять на уровень их квалификации.

Поэтому Энергоатом призвал их обратиться в Дирекцию по персоналу по переводу на вакантные должности, что позволит работникам сохранить свои профессиональные навыки, овладеть новыми специальностями и обеспечить себя полноценной заработной платой.

"В случае отказа занять вакантные должности в Компании, НАЭК будет вынужден пересматривать условия занятости находящихся в вынужденном простое работников Запорожской атомной электростанции и рассматривать вопрос о временной приостановке трудовых договоров", — добавили в пресс-службе.

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Скриншот сообщения Энергоатома
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Скриншот сообщения Энергоатома

Напомним, враг использует ЗАЭС в качестве военной базы для чеченских наемников.

Ранее мы писали, что Кремль перезапустит реакторы на ЗАЭС, о чем МАГАТЭ узнало от президента России Владимира Путина.

В то же время, попытка персонала "Росатома" перезапустить реакторы на оккупированной ЗАЭС после их обесточивания может привести к мощному радиоактивному выбросу.

украинцы
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война в Украине

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