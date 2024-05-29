Выехавшие из Энергодара работники ЗАЭС больше не будут получать зарплату

Энергоатом прекратит выплату зарплат работникам ЗАЭС — какая причина
НАЭК "Энергоатом" прекратит выплату заработной платы работникам Запорожской атомной электростанции. С начала полномасштабного вторжения они продолжали получать средства, хотя и покинули город из-за оккупации.
Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома в Telegram в среду, 29 мая.
Выплата зарплат работникам ЗАЭС
До сих пор работники ЗАЭС получали две трети заработной платы или один должностной оклад за вынужденный простой. Однако в компании считают, что долгое время пребывания в "простое" может отрицательно повлиять на уровень их квалификации.
Поэтому Энергоатом призвал их обратиться в Дирекцию по персоналу по переводу на вакантные должности, что позволит работникам сохранить свои профессиональные навыки, овладеть новыми специальностями и обеспечить себя полноценной заработной платой.
"В случае отказа занять вакантные должности в Компании, НАЭК будет вынужден пересматривать условия занятости находящихся в вынужденном простое работников Запорожской атомной электростанции и рассматривать вопрос о временной приостановке трудовых договоров", — добавили в пресс-службе.
Напомним, враг использует ЗАЭС в качестве военной базы для чеченских наемников.
Ранее мы писали, что Кремль перезапустит реакторы на ЗАЭС, о чем МАГАТЭ узнало от президента России Владимира Путина.
В то же время, попытка персонала "Росатома" перезапустить реакторы на оккупированной ЗАЭС после их обесточивания может привести к мощному радиоактивному выбросу.
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