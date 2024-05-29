Працівники ЗАЕС, які виїхали з Енергодару, більше не будуть отримувати зарплату

ЗАЕС. Фото: Енергоатом

НАЕК "Енергоатом" припинить виплату заробітної платні працівникам Запорізької атомної електростанції. Від початку повномасштабного вторгнення вони продовжували отримувати кошти, хоч і покинули місто через окупацію.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому у Telegram у середу, 29 травня.

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Дотепер працівники ЗАЕС отримували дві третини заробітної плати, або один посадовий оклад за вимушений простій. Однак у компанії вважають, що довгий час перебування у "простої" може негативно плинути на рівень їхньої кваліфікації.

Тому Енергоатом закликав їх звернутися до Дирекції з персоналу щодо переведення на вакантні посади, що надасть працівникам можливість зберегти свої професійні навички, опанувати нові спеціальності та забезпечити себе повноцінною заробітною платою.

"У разі відмови зайняти вакантні посади в Компанії, НАЕК буде вимушений переглядати умови зайнятості працівників Запорізької атомної електростанції, які перебувають у вимушеному простої, та розглядати питання про тимчасове призупинення трудових договорів", — додали в пресслужбі.

Скриншот допису Енергоатому

Скриншот допису Енергоатому

Нагадаємо, ворог використовує ЗАЕС як військову базу для чеченських найманців.

Раніше ми писали, що Кремль перезапустить реактори на ЗАЕС, про що МАГАТЕ дізналося від президента Росії Володимира Путіна.

Водночас спроба персоналу "Росатому" перезапустити реактори на окупованій ЗАЕС після їхнього знеструмлення може призвести до потужного радіоактивного викиду.