Почему выросли цены на свет в Украине

Бывший заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль. Фото: скриншот

Дипломат, юрист, бывшая заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль заявила, что повышение тарифов на электроэнергию не связано с ремонтными работами. По ее словам, европейцы полностью платят за ремонт.

Об этом Лана Зеркаль рассказала в "Рандеву с Яниной Соколовой", видео разговора опубликовал 5 канал на YouTube в субботу, 1 июня.

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Экс-замглавы МИД отметила, что за ремонт платят европейцы, а если не хватает денег, то Украина может их одолжить под низкий процент, но правительство этого не делает.

"Те же европейцы выделяют для Украины на ремонтные работы уже два года сотни миллионов, и при необходимости эти как раз расходы могут быть увеличены. В бюджете Украины от Всемирного банка лежит 200 млн на прохождение зимнего периода, подготовку, именно на ремонтные работы, грантов, а они еще могут это увеличить на 300, если мы попросим ссуду под очень маленькие проценты, но этого не делается, вместо этого увеличиваются тарифы", — пояснила Зеркаль.

Напомним, что правительство повысило тариф на электроэнергию для украинцев с 1 июня. Известно, как в среднем вырастет платежка.

Также Укрэнерго изменило графики отключения электроэнергии для всех потребителей и по всей Украине. Они будут действовать 1 июня с 18:00 до 24:00. Кроме того, известно, в какие часы будут выключать свет в воскресенье, 2 июня.