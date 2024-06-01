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В Укренерго повідомили, якими будуть графіки відключень у неділю

1 червня 2024 21:18
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
В Укренерго повідомили, якими будуть графіки відключень у неділю
Електроенергетики за роботою. Фото ілюстративне: Міненерго
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

По всій Україні у неділю, 2 червня, діятимуть ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00. Можуть бути застосовані погодинні відключенн.

Таку інформацію поширює Укренерго у суботу, 1 червня.

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Відключення електроенергії 2 червня

"Завтра, 2 червня, з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України діятимуть ліміти на споживання електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у разі перевищення лімітів обленерго можуть застосовувати погодинні графіки відключень. 

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують життєзабезпечення населення, не обмежується", — додає Укренерго.

відключення
Повідомлення про відключення 2 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що в ніч проти суботи, 1 червня, російські окупанти вкотре атакували українську енергетику. Пошкоджені енергооб'єкти в  п'яти областях. 

Окрім цього, ми писали, що в Україні влітку 2024 року через завдану Росією шкоду енергетичному сектору очікується складна ситуація. Споживачам слід бути готовими до нових відключень світла.

Україна
світло
відключення світла
електроенергія
енергетика

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