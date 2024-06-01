В Укрэнерго сообщили, какими будут графики отключений в воскресенье
По всей Украине в воскресенье, 2 июня, будут действовать лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00. Могут быть применены повременные отключения.
Такую информацию распространяет Укрэнерго в субботу, 1 июня.
Отключение электроэнергии 2 июня
"Завтра, 2 июня, с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей по всем регионам Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии", — говорится в сообщении.
Сообщается, что при превышении лимитов облэнерго могут применять почасовые графики отключений.
"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих жизнеобеспечение населения, не ограничивается", — добавляет Укрэнерго.
Напомним, Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ночь на субботу, 1 июня, российские оккупанты в очередной раз атаковали украинскую энергетику. Повреждены энергообъекты в пяти областях.
Кроме того, мы писали, что в Украине летом 2024 года из-за причиненного Россией ущерба энергетическому сектору ожидается сложная ситуация. Потребителям следует быть готовыми к новым отключениям света.
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