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Ексзаступниця голови МЗС Зеркаль пояснила, чому зросли ціни на світло

1 червня 2024 23:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чому зросли ціни на світло в Україні
Колишня заступниця Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Лана Зеркаль. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Дипломатка, юристка, колишня заступниця Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Лана Зеркаль заявила, що підвищення тарифів на електроенергію не пов'язане з ремонтними роботами. За її словами, європейці повністю сплачують ремонт.

Про це Лана Зеркаль розповіла в "Рандеву з Яніною Соколовою", відео розмови опублікував 5 канал на YouTube у суботу, 1 червня. 

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Чому зросли ціни на електрику

Ексзаступниця голови МЗС зазначила, що за ремонт платять європейці, а якщо бракує грошей, то Україна може їх позичити під низький відсоток, але уряд цього не робить.

"Ті ж самі європейці виділяють для України на ремонтні роботи вже два роки сотні мільйонів, і при потребі ці якраз видатки можуть бути збільшені. У бюджеті України від Світового банку лежить 200 млн на проходження зимового періоду, підготовку, саме на ремонтні роботи, грантів, а вони ще можуть це збільшити на 300, якщо ми попросимо позику під дуже маленькі відсотки, але цього не робиться, замість цього збільшуються тарифи", — пояснила Зеркаль.

Нагадаємо, що уряд підвищив тариф на електроенергію для українців із 1 червня. Відомо, наскільки в середньому зросте платіжка.

Також Укренерго змінило графіки відключення електроенергії для всіх споживачів і по всій Україні. Вони діятимуть 1 червня з 18:00 до 24:00. Крім того, відомо, в які години вимикатимуть світло у неділю, 2 червня.

Україна
тарифи
світло
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електроенергія
енергетика
ціни

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