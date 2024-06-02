Экстренные отключения света отменены — какой график сейчас

Женщина в темноте. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 2 июня, в Украине отменили экстренные отключения электроэнергии. В частности, Киев, Киевщина, Одесчина, Донетчина и Днепропетровщина возвращаются к стабилизационным графикам, которые сегодня действуют с 18:00 до 24:00.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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Какая ситуация в энергосистеме 2 июня

По данным Укрэнерго, ситуация остается сложной. Энергетики продолжают ликвидировать последствия вчерашней атаки.

Сегодня вечером с 18:00 до 24:00 по всей территории отменены авари йные от ключения света.

Однако для Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии.

"При превышении лимитов облэнерго могут

применять для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений", — говорится в сообщении.

Также отмечено, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Напомним, Кабинет Министров Украины поднял тариф на электроэнергию для населения. Данное решение было принято на заседании 31 мая. В Минэнерго объяснили необходимость повышения тарифа на электричество для украинцев

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