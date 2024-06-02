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Экстренные отключения света отменены — какой график сейчас

2 июня 2024 12:36
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Экстренные отключения света отменены — какой график сейчас
Женщина в темноте. Фото: Новини.LIVE
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В воскресенье, 2 июня, в Украине отменили экстренные отключения электроэнергии. В частности, Киев, Киевщина, Одесчина, Донетчина и Днепропетровщина возвращаются к стабилизационным графикам, которые сегодня действуют с 18:00 до 24:00.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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Укрэнерго сообщило новый график отключений на 2 июня. Фото: Укрэнерго

Какая ситуация в энергосистеме 2 июня

По данным Укрэнерго, ситуация остается сложной. Энергетики продолжают ликвидировать последствия вчерашней атаки.

Сегодня вечером с 18:00 до 24:00 по всей территории отменены авари йные от ключения света.

Однако для Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии.

"При превышении лимитов облэнерго могут
применять для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений", — говорится в сообщении.

Также отмечено, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Напомним, Кабинет Министров Украины поднял тариф на электроэнергию для населения. Данное решение было принято на заседании 31 мая. В Минэнерго объяснили необходимость повышения тарифа на электричество для украинцев

Мы также писали, что на Украине газопоставщики обнародовали тарифы на голубое топливо для населения с 1 июня 2024 года. Речь идет о 12 компаниях, которым принадлежит около 2% рынка.

отключения света
свет
электроснабжение
электроэнергия

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