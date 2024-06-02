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Екстрені відключення світла скасовано — який графік наразі

2 червня 2024 12:36
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Екстрені відключення світла скасовано — який графік наразі
Жінка в темряві. Фото: Новини.LIVE
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У неділю, 2 червня, в Україні скасували екстрені відключення електроенергії. Зокрема, Київ, Київщина, Одещина, Донеччина та Дніпропетровщина повертаються до стабілізаційних графіків, які сьогодні діють з 18:00 до 24:00.

Про це повідомили у ДТЕК.

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Укренерго повідомило новий графік відключень на 2 червня
Укренерго повідомило новий графік відключень на 2 червня. Фото: Укренерго

Яка ситуація в енергосистемі 2 червня

За даними Укренерго, ситуація залишається складною. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої атаки. 

Відтак, сьогодні ввечері з 18:00 до 24:00 по всій території скасовані аварійні відключення світла.

Однак для України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії.

"При перевищенні лімітів обленерго можуть
застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень", — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України підняв тариф на електроенергію для населення. Це рішення було ухвалено на засіданні 31 травня. У Міненерго пояснили необхідність підвищення тарифу на електрику для українців

Ми також писали, що в Україні газопостачальники оприлюднили тарифи на блакитне паливо для населення з 1 червня 2024 року. Йдеться про 12 компаній, яким належить близько 2% ринку.

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світло
електропостачання
електроенергія

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