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Эксперт заявил, что Зеленский и его команда готовятся к выборам в 2025 году

3 апреля 2024 23:08
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Илья Рябинин
редактор
Эксперт заявил, что Зеленский и его команда готовятся к выборам в 2025 году
Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Кирилл Тимошенко. Фото: РБК-Украина
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Команда действующего президента Украины Владимира Зеленского может пойти на президентские выборы, которые могут состояться в 2025 году. В то же время ранее не подтверждалось, что выборы могут произойти именно в следующем году.

Об этом заявил глава правления института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире телеканала "Киев24".

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"После проведения выборов президента в США команда президента Украины готовится к тому, чтобы в следующем году действительно провести выборы и перезагрузить все ветви власти", — сказал эксперт.

Шлинчак добавляет, что Зеленский может повторить сценарий второго президента страны Леонида Кучмы.

"Тогда Кучма избавился от всей команды, которая привела его на первый срок, и шел на второй уже с совершенно новой командой, которая не имела ничего общего с теми людьми, которые привели его на первую каденцию", — заметил он.

Напомним, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен баллотироваться в президенты на следующих выборах.

В то же время в Украине выборы президента должны были состояться в 2024 году, впрочем, из-за военного состояния провести их невозможно и действующим главой государства остается Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский
Верховная Рада
Офис президента
выборы
Украина
президент

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