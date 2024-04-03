Порошенко балотуватиметься у президенти України на наступних виборах

Петро Порошенко. Фото: Facebook Порошенка

П'ятий президент України, а нині народний депутат Петро Порошенко заявив, що планує балотуватися у президенти на наступних виборах.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Al Jazeera.

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Однак за його слова, спочатку Україна повинна перемогти.

"Якщо ви запитуєте мене, чи планую я брати участь у наступних виборах, то так. Але для проведення виборів нам потрібна перемога", — сказав він.

Також він заявив, що буде подаватися до Європарламенту і зробить для цього все. Порошенко зазначив, що це стане доказом, що Україна є членом ЄС.

"Я абсолютно впевнений, що братиму участь у виборах Європарламенту. І це буде доказом, що Україна буде членом Євросоюзу. Я був би гордий бути членом Європарламенту", — додав Петро Порошенко.

Нагадаємо, в Україні вибори президента мали відбутися у 2024 році, втім через воєнний стан провести їх неможливо й чинним главою держави залишається Володимир Зеленський.