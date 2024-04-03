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Порошенко будет баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах

3 апреля 2024 13:24
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Порошенко будет баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах
Петр Порошенко. Фото: Facebook Порошенко
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Пятый президент Украины, а ныне народный депутат Петр Порошенко заявил, что намерен баллотироваться в президенты на следующих выборах.

Об этом он сказал в интервью изданию Al Jazeera.

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Однако по его словам, сначала Украина должна победить.

"Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, то да. Но для проведения выборов нам нужна победа", — сказал он.

Также он заявил, что будет подаваться в Европарламент и сделает для этого все. Порошенко отметил, что это станет доказательством того, что Украина является членом ЕС.

"Я абсолютно уверен, что буду участвовать в выборах Европарламента. И это будет доказательством, что Украина будет членом Евросоюза. Я был бы горд быть членом Европарламента", — добавил Петр Порошенко.

Напомним, в Украине выборы президента должны были состояться в 2024 году, впрочем, из-за военного положения провести их невозможно и действующим главой государства остается Владимир Зеленский.

Петр Порошенко
выборы
президент

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