Порошенко будет баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах
Пятый президент Украины, а ныне народный депутат Петр Порошенко заявил, что намерен баллотироваться в президенты на следующих выборах.
Об этом он сказал в интервью изданию Al Jazeera.
Порошенко хочет в Европарламент
Однако по его словам, сначала Украина должна победить.
"Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, то да. Но для проведения выборов нам нужна победа", — сказал он.
Также он заявил, что будет подаваться в Европарламент и сделает для этого все. Порошенко отметил, что это станет доказательством того, что Украина является членом ЕС.
"Я абсолютно уверен, что буду участвовать в выборах Европарламента. И это будет доказательством, что Украина будет членом Евросоюза. Я был бы горд быть членом Европарламента", — добавил Петр Порошенко.
Напомним, в Украине выборы президента должны были состояться в 2024 году, впрочем, из-за военного положения провести их невозможно и действующим главой государства остается Владимир Зеленский.
Читайте Новини.LIVE!