Суд ухвалив рішення щодо позову Порошенка проти львівських прикордонників

Експрезидент України Петро Порошенко. Фото: Reuters

Львівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову Петра Порошенка до віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка та сьомого прикордонного Карпатського загону Держприкордонслужби України. Колишній президент вимагав компенсувати йому затрати на переліт до Сполучених Штатів.

Про це розповіла головна спеціалістка зі зв’язків з громадськістю та пресою Львівського окружного адміністративного суду Тетяна Романів, повідомляє Суспільне.

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"Вчора також було винесено рішення, проголошено вступну та резолютивну частину, згідно з якою задоволення позову Петра Олексійовича відмовлено повністю", — каже вона.

Під час підготовчого засідання, яке відбулось 17 січня, представник Порошенка Ігор Головань заявляв, що серед вимог народного депутата є відмінити та визнати незаконним скасування розпорядження про відрядження Порошенка до Польщі та США. Окрім того, сторона Порошенка вимагала скасувати рішення Державної прикордонної служби про відмову у перетині державного кордону. Також стягнути з обох відповідачів по 500 тисяч гривень.

Під час засідання Ігор Головань продемонстрував витрати Порошенка на відрядження, яке не відбулось через заборону виїзду.

Це зокрема рахунок за придбані авіаквитки, витрати на суму 1 мільйон 170 тисяч гривень.

Нагадуємо, Порошенко звернувся до суду із позовом проти 7-го Карпатського прикордонного загону Української державної прикордонної служби.

Верховна Рада скасувала закордонний візит колишнього президента України Петра Порошенка 1 грудня. За інформацією СБУ, така поїздка могла стати "інструментом в руках російських спецслужб".