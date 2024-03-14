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Суд принял решение по иску Порошенко против львовских пограничников

14 марта 2024 17:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Суд принял решение по иску Порошенко против львовских пограничников
Экспрезидент Украины Петр Порошенко. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Львовский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска Петра Порошенко к вицеспикеру Верховной Рады Александру Корниенко и седьмому пограничному Карпатскому отряду Госпогранслужбы Украины. Бывший президент потребовал компенсировать ему затраты на перелет в Соединенные Штаты.

Об этом рассказала главная специалист по связям с общественностью и прессой Львовского окружного административного суда Татьяна Романов, сообщает Суспільне.

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"Вчера также было вынесено решение, провозглашена вступительная и резолютивная часть, согласно которой удовлетворение иска Петра Алексеевича отказано полностью", — говорит она.

В ходе подготовительного заседания, которое состоялось 17 января, представитель Порошенко Игорь Головань заявлял, что среди требований народного депутата есть отменить и признать незаконным отмену распоряжения о командировке Порошенко в Польшу и США. Кроме того, сторона Порошенко потребовала отменить решение Государственной пограничной службы об отказе в пересечении государственной границы. Также взыскать с обоих ответчиков по 500 тысяч гривен.

Во время заседания Игорь Головань продемонстрировал расходы Порошенко на командировку, которая не состоялась из-за запрета выезда.

Это, в частности, счет за приобретенные авиабилеты, расходы на сумму 1 миллион 170 тысяч гривен.

Напомним, Порошенко обратился в суд с иском против 7-го Карпатского пограничного отряда Украинской государственной пограничной службы.

Верховная Рада отменила заграничный визит бывшего президента Украины Петра Порошенко 1 декабря. По информации СБУ, подобная поездка могла стать "инструментом в руках российских спецслужб".

Петр Порошенко
Польша
США
граница
суд
Украина
пограничники

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