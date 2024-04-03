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Експерт заявив, що Зеленський та його команда готуються до виборів у 2025 році

3 квітня 2024 23:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Експерт заявив, що Зеленський та його команда готуються до виборів у 2025 році
Володимир Зеленський, Андрій Єрмак та Кирило Тимошенко. Фото: РБК-Україна
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Команда чинного президента України Володимира Зеленського може піти на президентські вибори, які можуть відбутися у 2025 році. Водночас раніше не підтверджувалося, що вибори можуть статися саме наступного року.

Про це заявив голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак в ефірі телеканалу "Київ24".

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"Після проведення виборів президента в США, команда президента України готується до того, аби наступного року дійсно провести вибори і перезавантажити всі гілки влади", — сказав експерт.

Шлінчак додає: Зеленський може повторити сценарій другого президента країни Леоніда Кучми.

"Тоді Кучма позбувся всієї команди, яка привела його на перший термін, і йшов на другий вже з повністю новою командою, яка не мала нічого спільного з тими людьми, які привели його на першу каденцію", — зауважив він.

Нагадаємо, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що планує балотуватися у президенти на наступних виборах. 

Водночас в Україні вибори президента мали відбутися у 2024 році, втім, через воєнний стан провести їх неможливо й чинним главою держави залишається Володимир Зеленський. 

Володимир Зеленський
Верховна Рада
Офіс президента
вибори
Україна
президент

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