Экс-невеста сына Гринкевича также может быть замешана в деле о закупках для ВСУ

Художница София Морозюк. Фото: Instagram Софии Морозюк

Художница София Морозюк, которая недавно объявила о решении не выходить замуж за своего избранника Романа Гринкевича, оказалась вовлеченной в одно и то же уголовное дело о коррупционных схемах в процессе закупок для ВСУ. АРМА обнаружило, что Морозюк владеет двумя квартирами, которые, как предполагается, могут быть связаны с участниками этого дела.

Об этом говорится в сообщении АРМА.

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В официальном заявлении АРМА указано, что в рамках расследования были идентифицированы и обнаружены следующие активы, находящиеся на территории Украины и принадлежащие фигурантам дела:

жилые объекты — всего 17, в том числе 3 квартиры, принадлежащие Светлане Гринкевич, жене Игоря Гринкевича;

1 квартира во Львове, которая находится в собственности Ярины Гринкевич;

1 квартира во Львове, принадлежащая Марьяну Шведу,

2 квартиры, принадлежащие Софии Морозюк.

Примечательно, что семье Гринкевич также принадлежит коммерческая недвижимость, расположенная на улице Саксаганского в Киеве. Однако не уточняется, кто именно является владельцем данного объекта. Одновременно с этим недавно София Морозюк приобрела галерею-мастерскую за 250 тысяч долларов. Вопрос о том, связаны ли эти две сделки между собой, остается открытым и подлежит дальнейшему расследованию.

Напомним, что ГБР задержало Гринкевича в конце декабря 2023 года по подозрению в коррупции. Он хотел заплатить 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы силовики вернули имущество, изъятое у подконтрольных ему компаний. Тогда следствие установило, что его компании выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

17 января Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора объявило еще одно подозрение скандальному бизнесмену Игорю Гринкевичу. В настоящее время он находится в СИЗО.

19 января трое подозреваемых по делу о поставке некачественной одежды для ВСУ заключены под стражу. Главным подозреваемым выступает львовский бизнесмен Игорь Гринкевич.