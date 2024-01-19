Екснаречена сина Гринкевича також може бути замішана у справі про закупівлю для ЗСУ

Художниця Софія Морозюк. Фото: Instagram Софії Морозюк

Художниця Софія Морозюк, яка нещодавно оголосила про рішення не виходити заміж за свого обранця Романа Гринкевича, виявилася залученою до однієї і тієї ж кримінальної справи про корупційні схеми в процесі закупівель для ЗСУ. АРМА виявило, що Морозюк має дві квартири, які, як передбачається, можуть бути пов'язані з учасниками цієї справи.

Про це йдеться у повідомленні АРМА.

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В офіційній заяві АРМА зазначено, що в рамках розслідування було ідентифіковано та виявлено такі активи, що розташовані на території України та належать фігурантам справи:

житлові об'єкти — загалом 17, у тому числі 3 квартири, що належать Світлані Гринкевич, дружині Ігоря Гринкевича;

1 квартира у Львові, яка перебуває у власності Ярини Гринкевич;

1 квартира у Львові, що належить Мар'яну Шведу,

2 квартири, що належать Софії Морозюк.

Примітно, що родині Гринкевичів також належить комерційна нерухомість, розташована на вулиці Саксаганського у Києві. Проте не уточнюється, хто саме є власником цього об'єкта. Водночас нещодавно Софія Морозюк придбала галерею-майстерню за 250 тисяч доларів. Питання, чи пов'язані ці дві угоди між собою, залишається відкритим і підлягає подальшому розслідуванню.

Нагадаємо, що ДБР затримало Гринкевича наприкінці грудня 2023 року за підозрою у корупції. Він хотів заплатити 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР, щоби силовики повернули майно, вилучене у підконтрольних йому компаній. Тоді слідство встановило, що його компанії виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

17 січня Державне бюро розслідувань за процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора оголосило ще одну підозру скандальному бізнесменові Ігорю Гринкевичу. Наразі він перебуває у СІЗО.

19 січня трьох підозрюваних у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ взято під варту. Головним підозрюваним виступає львівський бізнесмен Ігор Гринкевич.