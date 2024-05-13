Убийство Салтанат Нукеновой — Куандика Бишимбаева приговорили к 24 годам

Бывший министр экономики Казахстана Куандик Бишимбаев. Фото: росСМИ

Бывшему министру экономики Куандику Бишимбаеву, жестоко убившему свою жену Салтанат Нукенову, объявили приговор. Его приговорили к 24 годам.

Об этом сообщает Baza в понедельник, 13 мая.

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"К 24 годам приговорили Куандика Бишимбаева (бывшего министра национальной экономики Казахстана) за убийство супруги Салтанат Нукеновой", — говорится в сообщении.

Что известно о жестоком убийстве

В ноябре 2023 года во время ссоры в ресторане Бишимбаев избил супругу до смерти. Сначала бил руками, а когда она упала, стал бить ногами. Салтанат встала и спряталась от него в одной из VIP-кабинок ресторана, но он выбил дверь и снова ее избил.

Супруги Салтанат и Бишимбаев. Фото: соцсети

На суде фигурант отметил, что он позвонил по телефону своему родственнику, двоюродному брату Бахитжану Байжанову, который по совместительству был директором ресторана. Вместе они подняли Салтанат и уложили на диван. Бишимбаев рассказывал, что он укрывал ее и думал, что она спит, ведь будто храпела. Но женщина умерла.

Байжанов был признан виновным в покрывательстве и получил четыре года тюрьмы.

Судмедэксперты установили, что причиной смерти Салтанат стала закрытая черепно-мозговая травма, возникшая из-за ударов.

На фоне дела Бишимбаева сенат Казахстана принял закон о криминализации домашнего насилия. Он предусматривает уголовную ответственность за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью, а также усиливает наказание за умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью.

Кто такие Салтанат и Бишимбаев

Салтанат родилась 15 мая 1992 года в Павлодаре, городе на северо-востоке Казахстана. Росла с братом Айтбеком. Именно он сейчас судится с ее мужем и обвиняет его в убийстве сестры.

Салтанат занималась астрологией. Предоставляла консультации по духовному развитию. По данным из соцсетей, ее будущий муж записался к ней на прием в 2022 году и влюбился. Вскоре они отгуляли свадьбу.

Свадьба Бишимбаева и Салтаната. Фото: соцсети

Куандик Бишимбаев — экс-министр национальной экономики Республики Казахстан. Ему 46 лет, он имел три официальных брака и имеет троих детей. Среди преступлений, которые описаны в интернете, — он не раз был обвинен в коррупции.

Во время судебных заседаний стало известно, что брак Салтанат Нукеновой и Куандика Бишимбаева был несчастливым, ведь она не раз жаловалась на плохое отношение, физическое насилие.

Напомним, в Казахстане судили экс-министра экономики Куандика Бишимбаева за убийство супруги Салтанат Нукеновой. Событие произошло еще в ноябре 2023 года, а суд начался в марте 2024 года. Дело стало резонансным не только среди миллионов граждан Казахстана, но и среди других стран. Видео, где муж жестоко избивает свою жену, а также видео с судебных заседаний заполонили тренды украинцев в соцсетях.

Впоследствии сторона обвинения начала рассматривать доказательства убийства Салтанат. И следствие исследовало мобильный телефон Бишимбаева – фото, видео и переписку. Как оказалось, во время того, как его жена умирала, он вместо врачей обращался к гадалке. В переписке он спрашивал у нее о состоянии Салтанат, дышит ли она и придет ли в себя. Потому что в действительности он уже не мог отыскать ее пульс.