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Суд на Бішимбаєвим — нові подробиці жорстокого вбивства Салтанат

26 квітня 2024 12:58
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Вбивство Салтанат - докази проти Бішимбаєва
Суд над Бішимбаєвим в Казахстані. Фото: Соцмережі
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Казахстані продовжується суд над ексміністром економіки Куандиком Бішимбаєвим, якого підозрюють у вбивстві дружини Салтанат Нукенової. За скандальною справою слідкують громадяни кількох країн, адже відео з зали суду заполонили соцмережі. На цьому етапі суд розглядає матеріали, відзняті на телефон підозрюваного, і ці деталі шокують. 

Як розгортається справа в суді — в матеріалі Новини.LIVE. 

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Докази щодо вбивства Салтанат 

Сторона обвинувачення почала розглядати докази щодо вбивства Салтанат. І слідство дослідило мобільний телефон Бішимбаєва — фото, відео та листування. Як виявилося, під час того, як його дружина помирала, він замість лікарів звертався до гадалки. У листуванні він запитував у неї про стан Салтанат, чи вона дихає і прийде до тями. Тому що в реальності він вже не міг знайти її пульс. 

Окрім того, суд розглянув відео, відзняті Бішимбаєвим на його телефон. Їх не показали всім присутнім на засіданні, лише брату та адвокатам загиблої. По їх реакції можна зрозуміти, що там жахливі кадри. 

Суд Салтанат
Реакція рідних Салтанат на відео. Фото: скріншот 

Обвинувачений зняв 12 роликів, на яких ображає дружину і дуже грубо до неї звертається, називаючи "шваль" та "сука". Він змушував її на відео зізнатися в тому, що вона зраджувала.

Суд Салтанат
Докази вбивства Салтанат в суді. Фото: скріншот

Свідки на засіданні, друзі Салтанат, стверджували, що він завжди її ревнував, підозрював і забороняв працювати. Спершу на суді він заявляв, що не розуміє походження цих відео, а пізніше зізнався, що знімав їх сам. 

Смерть Салтанат 

За даними, оприлюдненими слідчими на суді, Салтанат померла в результаті черепно-мозкової травми та величезної кількості гематом головного мозку. В експертизі йдеться, що її смерть настала протягом 6-8 годин до того, як приїхала швидка допомога. 

Салтанат
Побиття Салтанат. Фото: Соцмережі 

Як ми писали раніше, ввечері 8 листопада 2023 року Салтанат була на концерті, після якого вони з чоловіком пішли у ресторан, який належав Бішимбаєву. Там розпочалася сварка, і саме відео з камер спостереження були показані на суді. 

Видео смерти Салтанат
Відео з камер спостереження. Фото: скріншот

За версією слідства, і це видно на відеозаписах, чоловік почав бити Салтанат, завдавши серію ударів. Спершу бив руками, а коли вона впала, почав бити ногами. Салтанат встала і сховалася від нього в одній із VIP-кабінок ресторану, але він вибив двері і знову її побив. 

Нагадаємо, проти Бішимбаєва відкриті дві кримінальні справи — "вбивство з особливою жорстокістю" та "катування". Судовий розгляд розпочався 27 березня, а 4 квітня вже відбулося четверте засідання за участю присяжних. Наразі за вбивство дружини  Бішимбаєву загрожує 15 років позбавлення волі. Але все буде залежати і від присяжних. Від кількості голосів буде визначено термін покарання.

суд
правосуддя
вбивство
Казахстан

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