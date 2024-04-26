Убийство Салтанат – доказательства против Бишимбаева

Суд над Бишимбаевым в Казахстане. Фото: Соцсети

В Казахстане продолжается суд над эксминистром экономики Куандиком Бишимбаевым, подозреваемым в убийстве супруги Салтанат Нукеновой. За скандальным делом следят граждане нескольких стран, ведь видео из зала суда заполонили соцсети. На этом этапе суд рассматривает материалы, снятые на телефон подозреваемого, и эти детали шокируют.

Как разворачивается дело в суде — в материале Новини.LIVE.

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Доказательства убийства Салтанат

Сторона обвинения начала рассматривать доказательства убийства Салтанат. И следствие исследовало мобильный телефон Бишимбаева — фото, видео и переписки.

Как оказалось, во время того, как его жена умирала, он вместо врачей обращался к гадалке. В переписке он спрашивал у нее о состоянии Салтанат, дышит ли она и придет ли в себя. Потому что в действительности он уже не мог отыскать ее пульс.

Кроме того, суд рассмотрел видео, снятое Бишимбаевым на его телефон. Их не показали всем присутствующим на заседании, только брату и адвокатам погибшей. По их реакции можно понять, что там ужасающие кадры.

Реакция родных Салтанат на видео. Фото: скриншот

Обвиняемый снял 12 роликов, на которых оскорбляет жену и очень грубо к ней обращается, называя "шваль" и "сука". Он заставлял ее на видео признаться в том, что она изменяла.

Доказательства убийства Салтаната в суде. Фото: скриншот

Свидетели на заседании, друзья Салтанат, утверждали, что он всегда ее ревновал, подозревал и запрещал работать. Сначала на суде он заявлял, что не понимает происхождения этих видео, а позже признался, что сам снимал их.

Смерть Салтанат

По данным, обнародованным следователями на суде, Салтанат скончалась в результате черепно-мозговой травмы и множества гематом головного мозга. В экспертизе говорится, что ее смерть наступила в течение 6-8 часов до того, как приехала скорая помощь.

Избиение Салтанат. Фото: Соцсети

Как мы писали ранее, вечером 8 ноября 2023 года Салтанат была на концерте, после которого они с мужем пошли в принадлежавший Бишимбаеву ресторан. Там началась ссора, и видео с камер наблюдения были показаны на суде.

Видео камеры наблюдения. Фото: скриншот

По версии следствия, и это видно на видеозаписях, мужчина начал избивать Салтанат, нанеся серию ударов. Сначала бил руками, а когда она упала, стал бить ногами. Салтанат встала и скрылась от него в одной из VIP-кабинок ресторана, но он выбил дверь и снова ее избил.

Напомним, против Бишимбаева возбуждено два уголовных дела — "убийство с особой жестокостью" и "пытки". Судебное разбирательство началось 27 марта, а 4 апреля уже состоялось четвертое заседание с участием присяжных. За убийство жены Бишимбаеву грозит 15 лет лишения свободы. Но все будет зависеть и от присяжных. От количества голосов будет определен срок наказания.