Вбиство Салтанат в Казахстані - деталі суду проти Бішимбаєва

Подружжя Салтанат та Бішимбаєв. Фото: Соцмережі

В Казахстані судять ексміністра економіки Куандика Бішимбаєва за вбивство дружини Салтанат Нукенової. Подія сталася ще в листопаді 2023 року, а суд розпочався в березні 2024 року. Справа стала резонансною не тільки серед мільйонів громадян Казахстану, а й серед інших країн. Відео, де чоловік жорстоко б'є свою дружину, а також відео з судових засідань заполонили тренди українців у соцмережах.

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Хто такі Салтанат та Бішимбаєв

Салтанат народилася 15 травня 1992 року у Павлодарі, місті на північному сході Казахстану. Росла з братом Айтбеком. Саме він зараз судиться з її чоловіком і звинувачує його у вбивстві сестри.

Салтанат займалася дуже модною зараз справою — астрологією. Надавала консультації щодо духовного розвитку. За даними із соцмереж, її майбутній чоловік записався до неї на прийом у 2022 році і закохався. Невдовзі вони відгуляли весілля.

Весілля Бішимбаєва та Салтанат. Фото: Соцмережі

Куандик Бішимбаєв — ексміністр національної економіки Республіки Казахстан. Йому 46 років, він мав три офіційні шлюби і має трьох дітей. Серед злочинів, які описані в інтернеті, — він не раз був звинувачений у корупції.

Під час судових засідань стало відомо, що шлюб Салтанат Нукенової та Куандика Бішимбаєва був нещасливим, адже вона не раз скаржилася на погане ставлення, фізичне насилля. Про це свідчать фото, які жінка надсилала рідним, а також її повідомлення, які були зачитані на суді.

Побиття Салтанат чоловіком. Фото: з відкритих джерел

За версією родичів Салтанат, вона не могла переїхати від нього. адже він чинив на неї психологічний тиск, шантажував, зробив її фінансово залежною, забороняв працювати.

Обставини вбивства

Ввечері 8 листопада 2023 року Салтанат була на концерті, після якого вони з чоловіком пішли у ресторан, який належав Бішимбаєву. Там розпочалася сварка, і саме відео з камер спостереження були показані на суді.

За версією слідства, і це видно на відеозаписах, чоловік почав бити Салтанат, завдавши серію ударів. Спершу бив руками, а коли вона впала, почав бити ногами. Салтанат встала і сховалася від нього в одній із VIP-кабінок ресторану, але він вибив двері і знову її побив.

Відео побиття Салтанат. Фото: Скріншот

На суді Бішимбаєв зазначив, що він зателефонував своєму родичу, двоюрідному брату Бахитжану Байжанову, який за сумісництвом був директором ресторану. Разом вони підняли Салтанат і поклали на диван. Бішимбаєв розповідав, що він вкривав її і думав, що вона спить, адже ніби хропіла. Але жінка померла.

Чоловік не викликав медиків на допомогу. Експертиза показала, що причиною смерті Салтанат стала закрита черепно-мозкова травма. Кров зафіксували на її тілі, а також на підлозі та стінах.

Судовий процес

Проти Бішимбаєва відкриті дві кримінальні справи — "вбивство з особливою жорстокістю" та "катування". Судовий розгляд розпочався 27 березня, а 4 квітня вже відбулося четверте засідання за участю присяжних.

На суді він спершу запевняв, що гладив дружину, а не бив. Потім сказав, що бив лише долонею, здійснивши по кілька ударів з лівої і правої руки. Він заперечує жорстоке побиття. Обвинувачений стверджує, що всі травми його дружина отримала, бо не могла контролювати своє тіло і падала.

На суді стало відомо, що всі відео з камер спостереження ресторану були видалені на наступний день, але їх вдалося відновити. Наразі багато епізодів, які показували на суді, можна побачити в соціальних мережах. Там видно, що чоловік жорстоко бив Салтанат.

Під час своїх виступів на суді він звинувачував покійну дружину в тому, що вона була нервовою, підозрювала його у зрадах і зловживала алкоголем.

Бішимбаєв в залі суду. Фото: з відкритих джерел

Своєю чергою сторона обвинувачення зачитувала повідомлення, які Салтанат надсилала чоловікові. Вона просила його працювати над стосунками, щоб вони навчилися поважати одне одного і запевняла, що вона для покращення сімейного благополуччя готова робити все. А от своєму брату жінка надсилала фото, як чоловік її неодноразово бив та знущався з неї.

Наразі за вбивство дружини Бішимбаєву загрожує 15 років позбавлення волі.

Суспільний резонанс

Саме вбивство сталося в листопаді 2023 року, але справжній резонанс відбувся саме весною 2024 року під час судових засідань. В Казахстані відео судових засідань дивляться мільйони людей, а обговорюють справу в багатьох інших країнах, зокрема і в Україні.

Відповідні відео заполонили соцмережі, в яких люди коментують ситуацію і підтримують родину Салтанат. Але є і ті, хто вважає, що жінка довела чоловіка. Є вислови про те, що суддя ніби займає позицію обвинуваченого і його захисту.

Реакція людей на вбивство Салтанат. Фото: Скріншот

Коментарі людей щодо вбивства Салтанат. Фото: Скріншот

Але суспільство Казахстана здебільшого вважає його винним. Додамо, що це суд присяжних, і від їхнього рішення також буде залежати доля Бішимбаєва.