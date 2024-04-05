Убийство Салтанат в Казахстане - детали суда против Бишимбаева

Скандальное убийство Салтанат Нукеновой — детали супружеской жизни и судебного дела Бишимбаева
В Казахстане судят эксминистра экономики Куандика Бишимбаева за убийство супруги Салтанат Нукеновой. Событие произошло еще в ноябре 2023 года, а суд начался в марте 2024 года. Дело стало резонансным не только среди миллионов граждан Казахстана, но и среди других стран. Видео, где муж жестоко бьет свою жену, а также видео с судебных заседаний заполонили тренды украинцев в соцсетях.
Все о деле убийства Салтанат Нукеновой — в материале Новини.LIVE.
Кто такие Салтанат и Бишимбаев
Салтанат родилась 15 мая 1992 года в Павлодаре, городе на северо-востоке Казахстана. Росла с братом Айтбеком. Именно он сейчас судится с ее мужем и обвиняет его в убийстве сестры.
Салтанат занималась очень модным сейчас делом — астрологией. Давала консультации по духовному развитию. По данным из соцсетей, ее будущий муж записался к ней на прием в 2022 году и влюбился. Вскоре они сыграли свадьбу.
Куандик Бишимбаев — эксминистр национальной экономики Республики Казахстан. Ему 46 лет, он имел три официальных брака и имеет троих детей. Среди преступлений, описанных в интернете, — он не раз обвинялся в коррупции.
В ходе судебных заседаний стало известно, что брак Салтанат Нукеновой и Куандика Бишимбаева был несчастлив, ведь она не раз жаловалась на плохое отношение, физическое насилие. Об этом свидетельствуют фото, которые женщина посылала родным, а также ее сообщения, которые были зачитаны на суде.
По версии родственников Салтанат, она не могла переехать от него. Он оказывал на нее психологическое давление, шантажировал, сделал ее финансово зависимой, запрещал работать.
Обстоятельства убийства
Вечером 8 ноября 2023 года Салтанат была на концерте, после которого они с мужем пошли в принадлежавший Бишимбаеву ресторан. Там началась ссора, и само видео с камер наблюдения были показаны на суде.
По версии следствия, и это видно на видеозаписях, мужчина начал избивать Салтанат, нанеся серию ударов. Сначала бил руками, а когда она упала, начал бить ногами. Салтанат встала и скрылась от него в одной из VIP-кабинок ресторана, но он выбил дверь и снова ее избил.
На суде Бишимбаев отметил, что он позвонил по телефону своему родственнику, двоюродному брату Бахитжану Байжанову, который по совместительству был директором ресторана. Вместе они подняли Салтанат и уложили на диван. Бишимбаев рассказывал, что он укрывал ее и думал, что она спит — как-будто храпела. Но женщина скончалась.
Мужчина не вызвал медиков на помощь. Экспертиза показала, что причиной смерти Салтанат стала закрытая черепно-мозговая травма. Кровь зафиксировали на ее теле, а также на полу и стенах.
Судебный процесс
Против Бишимбаева возбуждено два уголовных дела — "убийство с особой жестокостью" и "пытки". Судебное разбирательство началось 27 марта, а 4 апреля уже состоялось четвертое заседание с участием присяжных.
На суде он сначала уверял, что гладил жену, а не избивал. Потом сказал, что бил только ладонью, совершив по несколько ударов с левой и правой руки. Он отрицает жестокое избиение. Обвиняемый утверждает, что все травмы его жена получила, потому что не могла контролировать свое тело и падала.
На суде стало известно, что все видео с камеры наблюдения ресторана были удалены на следующий день, но их удалось восстановить. Сейчас многие эпизоды, которые показывали на суде, можно увидеть в социальных сетях. Там видно, что мужчина жестоко избивал Салтанат.
Во время своих выступлений на суде он обвинял покойную жену в том, что она была нервной, подозревала его в изменах и злоупотребляла алкоголем.
В свою очередь сторона обвинения зачитывала сообщения, которые Салтанат посылала мужчине. Она просила его работать над отношениями, чтобы они научились уважать друг друга и уверяла, что она готова делать все для улучшения семейного благополучия. А вот своему брату женщина присылала фото, как мужчина ее неоднократно избивал и издевался над ней.
За убийство жены Бишимбаеву грозит 15 лет лишения свободы.
Общественный резонанс
Само убийство произошло в ноябре 2023 года, но настоящий резонанс произошел весной 2024 года во время судебных заседаний. В Казахстане видео судебных заседаний смотрят миллионы людей, а обсуждают дело во многих других странах, в том числе и в Украине.
Соответствующие видео наводнили соцсети, в которых люди комментируют ситуацию и поддерживают семью Салтанат. Но есть и те, кто считает, что женщина довела мужчину. Есть высказывания о том, что судья вроде бы занимает позицию обвиняемого и его защиты.
Но общество Казахстана в большинстве своем считает его виновным. Добавим, что это суд присяжных, и от их решения также будет зависеть судьба Бишимбаева.
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