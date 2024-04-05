Убийство Салтанат в Казахстане - детали суда против Бишимбаева

Супруги Салтанат и Каундик Бишимбаев. Фото: Соцсети

В Казахстане судят эксминистра экономики Куандика Бишимбаева за убийство супруги Салтанат Нукеновой. Событие произошло еще в ноябре 2023 года, а суд начался в марте 2024 года. Дело стало резонансным не только среди миллионов граждан Казахстана, но и среди других стран. Видео, где муж жестоко бьет свою жену, а также видео с судебных заседаний заполонили тренды украинцев в соцсетях.

Все о деле убийства Салтанат Нукеновой — в материале Новини.LIVE.

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Кто такие Салтанат и Бишимбаев

Салтанат родилась 15 мая 1992 года в Павлодаре, городе на северо-востоке Казахстана. Росла с братом Айтбеком. Именно он сейчас судится с ее мужем и обвиняет его в убийстве сестры.

Салтанат занималась очень модным сейчас делом — астрологией. Давала консультации по духовному развитию. По данным из соцсетей, ее будущий муж записался к ней на прием в 2022 году и влюбился. Вскоре они сыграли свадьбу.

Свадьба Бишимбаева и Салтанат. Фото: Соцсети

Куандик Бишимбаев — эксминистр национальной экономики Республики Казахстан. Ему 46 лет, он имел три официальных брака и имеет троих детей. Среди преступлений, описанных в интернете, — он не раз обвинялся в коррупции.

В ходе судебных заседаний стало известно, что брак Салтанат Нукеновой и Куандика Бишимбаева был несчастлив, ведь она не раз жаловалась на плохое отношение, физическое насилие. Об этом свидетельствуют фото, которые женщина посылала родным, а также ее сообщения, которые были зачитаны на суде.

Избиение Салтанат мужем. Фото: из открытых источников

По версии родственников Салтанат, она не могла переехать от него. Он оказывал на нее психологическое давление, шантажировал, сделал ее финансово зависимой, запрещал работать.

Обстоятельства убийства

Вечером 8 ноября 2023 года Салтанат была на концерте, после которого они с мужем пошли в принадлежавший Бишимбаеву ресторан. Там началась ссора, и само видео с камер наблюдения были показаны на суде.

По версии следствия, и это видно на видеозаписях, мужчина начал избивать Салтанат, нанеся серию ударов. Сначала бил руками, а когда она упала, начал бить ногами. Салтанат встала и скрылась от него в одной из VIP-кабинок ресторана, но он выбил дверь и снова ее избил.

Видео избиения Салтанат. Фото: Скриншот

На суде Бишимбаев отметил, что он позвонил по телефону своему родственнику, двоюродному брату Бахитжану Байжанову, который по совместительству был директором ресторана. Вместе они подняли Салтанат и уложили на диван. Бишимбаев рассказывал, что он укрывал ее и думал, что она спит — как-будто храпела. Но женщина скончалась.

Мужчина не вызвал медиков на помощь. Экспертиза показала, что причиной смерти Салтанат стала закрытая черепно-мозговая травма. Кровь зафиксировали на ее теле, а также на полу и стенах.

Судебный процесс

Против Бишимбаева возбуждено два уголовных дела — "убийство с особой жестокостью" и "пытки". Судебное разбирательство началось 27 марта, а 4 апреля уже состоялось четвертое заседание с участием присяжных.

На суде он сначала уверял, что гладил жену, а не избивал. Потом сказал, что бил только ладонью, совершив по несколько ударов с левой и правой руки. Он отрицает жестокое избиение. Обвиняемый утверждает, что все травмы его жена получила, потому что не могла контролировать свое тело и падала.

На суде стало известно, что все видео с камеры наблюдения ресторана были удалены на следующий день, но их удалось восстановить. Сейчас многие эпизоды, которые показывали на суде, можно увидеть в социальных сетях. Там видно, что мужчина жестоко избивал Салтанат.

Во время своих выступлений на суде он обвинял покойную жену в том, что она была нервной, подозревала его в изменах и злоупотребляла алкоголем.

Бишимбаев в зале суда. Фото: из открытых источников

В свою очередь сторона обвинения зачитывала сообщения, которые Салтанат посылала мужчине. Она просила его работать над отношениями, чтобы они научились уважать друг друга и уверяла, что она готова делать все для улучшения семейного благополучия. А вот своему брату женщина присылала фото, как мужчина ее неоднократно избивал и издевался над ней.

За убийство жены Бишимбаеву грозит 15 лет лишения свободы.

Общественный резонанс

Само убийство произошло в ноябре 2023 года, но настоящий резонанс произошел весной 2024 года во время судебных заседаний. В Казахстане видео судебных заседаний смотрят миллионы людей, а обсуждают дело во многих других странах, в том числе и в Украине.

Соответствующие видео наводнили соцсети, в которых люди комментируют ситуацию и поддерживают семью Салтанат. Но есть и те, кто считает, что женщина довела мужчину. Есть высказывания о том, что судья вроде бы занимает позицию обвиняемого и его защиты.

Реакция людей на убийство Салтанат. Фото: Скриншот

Комментарии людей по поводу убийства Салтанат. Фото: Скриншот

Но общество Казахстана в большинстве своем считает его виновным. Добавим, что это суд присяжных, и от их решения также будет зависеть судьба Бишимбаева.