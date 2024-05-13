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Ексміністру економіки Казахстану, який жорстоко вбив свою дружину, оголосили вирок

13 травня 2024 17:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вбивство Салтанат Нукенової — Куандика Бішимбаєва засудили до 24 років
Колишній міністр економіки Казахстану Куандик Бішимбаєв. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишньому міністру економіки Куандику Бішимбаєву, який жорстоко вбив свою дружину Салтанат Нукенову, оголосили вирок. Його засудили до 24 років.

Про це повідомляє Baza у понеділок, 13 травня.

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Вирок Бішимбаєву за вбивство дружини

"До 24 років засудили Куандика Бішимбаєва (колишнього міністра національної економіки Казахстану) за вбивство дружини Салтанат Нукенової", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про жорстоке вбивство

У листопаді 2023 року під час сварки в ресторані Бішимбаєв побив дружину до смерті. Спершу бив руками, а коли вона впала, почав бити ногами. Салтанат встала і сховалася від нього в одній із VIP-кабінок ресторану, але він вибив двері і знову її побив.

Подружжя Салтанат та Бішимбаєва — деталі вбивства дружини
Подружжя Салтанат та Бішимбаєв. Фото: соцмережі

На суді фігурант зазначив, що він зателефонував своєму родичу, двоюрідному брату Бахитжану Байжанову, який за сумісництвом був директором ресторану. Разом вони підняли Салтанат і поклали на диван. Бішимбаєв розповідав, що він вкривав її і думав, що вона спить, адже ніби хропіла. Але жінка померла. 

Байжанов був визнаний винним у приховуванні і отримав чотири роки в'язниці. 

Судмедексперти встановили, що причиною смерті Салтанат стала закрита черепно-мозкова травма, що виникла через удари. 

На тлі справи Бішимбаєва сенат Казахстану схвалив закон про криміналізацію домашнього насильства. Він передбачає кримінальну відповідальність за побої та умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю, а також посилює покарання за умисне заподіяння середньої та тяжкої шкоди здоров'ю.

Хто такі Салтанат та Бішимбаєв 

Салтанат народилася 15 травня 1992 року у Павлодарі, місті на північному сході Казахстану. Росла з братом Айтбеком. Саме він зараз судиться з її чоловіком і звинувачує його у вбивстві сестри. 

Салтанат займалася астрологією. Надавала консультації щодо духовного розвитку. За даними із соцмереж, її майбутній чоловік записався до неї на прийом у 2022 році і закохався. Невдовзі вони відгуляли весілля. 

Весілля Бішимбаєва та Салтанат — як чоловік вбив свою дружину
Весілля Бішимбаєва та Салтанат. Фото: соцмережі

Куандик Бішимбаєв — ексміністр національної економіки Республіки Казахстан. Йому 46 років, він мав три офіційні шлюби і має трьох дітей. Серед злочинів, які описані в інтернеті, — він не раз був звинувачений у корупції. 

Під час судових засідань стало відомо, що шлюб Салтанат Нукенової та Куандика Бішимбаєва був нещасливим, адже вона не раз скаржилася на погане ставлення, фізичне насилля. 

Нагадаємо, у Казахстані судили ексміністра економіки Куандика Бішимбаєва за вбивство дружини Салтанат Нукенової. Подія сталася ще в листопаді 2023 року, а суд розпочався в березні 2024 року. Справа стала резонансною не тільки серед мільйонів громадян Казахстану, а й серед інших країн. Відео, де чоловік жорстоко б'є свою дружину, а також відео з судових засідань заполонили тренди українців у соцмережах. 

Згодом сторона обвинувачення почала розглядати докази щодо вбивства Салтанат. І слідство дослідило мобільний телефон Бішимбаєва — фото, відео та листування. Як виявилося, під час того, як його дружина помирала, він замість лікарів звертався до гадалки. У листуванні він запитував у неї про стан Салтанат, чи вона дихає і прийде до тями. Тому що в реальності він вже не міг знайти її пульс. 

Мінекономіки
суд
правосуддя
вбивство
в'язниця
Казахстан
дружина

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