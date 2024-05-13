Вбивство Салтанат Нукенової — Куандика Бішимбаєва засудили до 24 років

Ексміністру економіки Казахстану, який жорстоко вбив свою дружину, оголосили вирок
Колишньому міністру економіки Куандику Бішимбаєву, який жорстоко вбив свою дружину Салтанат Нукенову, оголосили вирок. Його засудили до 24 років.
Про це повідомляє Baza у понеділок, 13 травня.
Вирок Бішимбаєву за вбивство дружини
"До 24 років засудили Куандика Бішимбаєва (колишнього міністра національної економіки Казахстану) за вбивство дружини Салтанат Нукенової", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про жорстоке вбивство
У листопаді 2023 року під час сварки в ресторані Бішимбаєв побив дружину до смерті. Спершу бив руками, а коли вона впала, почав бити ногами. Салтанат встала і сховалася від нього в одній із VIP-кабінок ресторану, але він вибив двері і знову її побив.
На суді фігурант зазначив, що він зателефонував своєму родичу, двоюрідному брату Бахитжану Байжанову, який за сумісництвом був директором ресторану. Разом вони підняли Салтанат і поклали на диван. Бішимбаєв розповідав, що він вкривав її і думав, що вона спить, адже ніби хропіла. Але жінка померла.
Байжанов був визнаний винним у приховуванні і отримав чотири роки в'язниці.
Судмедексперти встановили, що причиною смерті Салтанат стала закрита черепно-мозкова травма, що виникла через удари.
На тлі справи Бішимбаєва сенат Казахстану схвалив закон про криміналізацію домашнього насильства. Він передбачає кримінальну відповідальність за побої та умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю, а також посилює покарання за умисне заподіяння середньої та тяжкої шкоди здоров'ю.
Хто такі Салтанат та Бішимбаєв
Салтанат народилася 15 травня 1992 року у Павлодарі, місті на північному сході Казахстану. Росла з братом Айтбеком. Саме він зараз судиться з її чоловіком і звинувачує його у вбивстві сестри.
Салтанат займалася астрологією. Надавала консультації щодо духовного розвитку. За даними із соцмереж, її майбутній чоловік записався до неї на прийом у 2022 році і закохався. Невдовзі вони відгуляли весілля.
Куандик Бішимбаєв — ексміністр національної економіки Республіки Казахстан. Йому 46 років, він мав три офіційні шлюби і має трьох дітей. Серед злочинів, які описані в інтернеті, — він не раз був звинувачений у корупції.
Під час судових засідань стало відомо, що шлюб Салтанат Нукенової та Куандика Бішимбаєва був нещасливим, адже вона не раз скаржилася на погане ставлення, фізичне насилля.
Нагадаємо, у Казахстані судили ексміністра економіки Куандика Бішимбаєва за вбивство дружини Салтанат Нукенової. Подія сталася ще в листопаді 2023 року, а суд розпочався в березні 2024 року. Справа стала резонансною не тільки серед мільйонів громадян Казахстану, а й серед інших країн. Відео, де чоловік жорстоко б'є свою дружину, а також відео з судових засідань заполонили тренди українців у соцмережах.
Згодом сторона обвинувачення почала розглядати докази щодо вбивства Салтанат. І слідство дослідило мобільний телефон Бішимбаєва — фото, відео та листування. Як виявилося, під час того, як його дружина помирала, він замість лікарів звертався до гадалки. У листуванні він запитував у неї про стан Салтанат, чи вона дихає і прийде до тями. Тому що в реальності він вже не міг знайти її пульс.
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