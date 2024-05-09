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Экс-командир Полтавской ТрО отдал жене авто, купленное для военных

9 мая 2024 09:26
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Коррупция эксокомандира полтавского ТРО
Автомобиль, переданный военным в 2022 году. Фото: Полтавский городской совет
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Жена Александра Чахлова, ранее занимавшего должность командира полтавской 116 бригады ТрО, в Черновцах пользуется автомобилем Skoda Kodiaq. Этот автомобиль стоит 2 млн гривен и его в 2022 году военным передал Полтавский городской совет.

Об этом стало известно с информации Октябрьского районного суда Полтавы, которую опубликовали в судебном реестре.

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Согласно данным, изложенным в судебном деле, Александр Чахлов до ноября 2023 года был командиром полтавской бригады территориальной обороны. Как выяснили следователи, в 2022 году Полтавский горсовет передал автомобили для пользования военным.

Однако Чахлов передал один из двух автомобилей своей жене. Согласно расследованию, бывший командир незаконно завладел еще и имуществом воинской части, где проходил службу в ноябре 2023 забрал с территории воинской части две портативные зарядные станции и аккумуляторные модули к ним.

В списке присвоенных Чахловым вещей числится также программный защищенный терминал Motorola G100, ноутбук, три планшета, Starlink и другое имущество.

На это имущество наложен арест после того, как 15 декабря правоохранители провели обыск в квартире подозреваемого.

Ранее стало известно, что исполняющий обязанности начальника отдела гражданско-правового сотрудничества регионального управления ТрО "Юг" Руслан Цобенко, задержанный на взятке в 1 млн гривен, вернется в службу в Вооруженных силах Украины.

Также стало известно, что в Киеве будут судить врачей, которые выписывали фальшивые диагнозы для уклонистов за три тысячи долларов.

война
суд
коррупция
авто
Украина
Полтава
война в Украине

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