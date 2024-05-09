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Екскомандир Полтавської ТрО віддав дружині авто, яке купили для військових

9 травня 2024 09:26
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Корупція ексокомандира полтавської ТрО
Авто, яке передали військовим у 2022 році. Фото: Полтавська міська рада
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Дружина Олександра Чахлова, який раніше обіймав посаду командира полтавської 116 бригади ТрО, в Чернівцях користується автомобілем Skoda Kodiaq. Це авто коштує 2 млн гривень і його у 2022 році військовим передала Полтавська міська рада. 

Про це стало відомо з ухвали Октябрського районного суду Полтави, яку опублікували в судовому реєстрі.

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Згідно з даними, які викладені у судовій справі, Олександр Чахлов до листопада 2023 року був командиром полтавської бригади територіальної оборони. Як з'ясували слідчі, у 2022 році Полтавська міська рада передала автомобілі для користування військовим. 

Однак Чахлов передав один із двох автомобілів своїй дружині. Згідно із розслідуванням, колишній командир незаконно заволодів ще й майном військової частини, де проходив службу у листопаді 2023 року забрав з території військової частини дві портативні зарядні станції та акумуляторні модулі до них.

У списку привласнених Чахловим речей числиться також програмний захищений термінал Motorola G100, ноутбук, три планшети, Starlink та інше майно.

Наразі на це майно накладений арешт після того, як 15 грудня правоохоронці провели обшук у квартирі підозрюваного. 

Раніше стало відомо, що виконувач обов'язків начальника відділу цивільно-правового співробітництва регіонального управління ТрО "Південь" Руслан Цобенко, якого затримали на хабарі в 1 млн гривень, повернеться до служби в Збройних силах України.

Також стало відомо, що у Києві судитимуть лікарів, які виписували фальшиві діагнози для ухилянтів за три тисячі доларів. 

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