Підполковник, якого судять за хабар, повернеться до служби в ЗСУ

В.о. начальника відділу цивільно-правового співробітництва регіонального управління ТРО "Південь" Руслан Цобенко. Фото: Facebook

Виконувач обов'язки начальника відділу цивільно-правового співробітництва регіонального управління ТРО "Південь" Руслан Цобенко, якого затримали на хабарі в 1 млн гривень, повернеться до служби в Збройних силах України. Це станеться після ухвалення вироку.

Про це повідомляє 368.media з посиланням на джерела в Міноборони у понеділок, 29 квітня.

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Джерела в Міноборони наголосили, що це стало можливим завдяки саботуванню внутрішнього службового розслідування керівництвом ТРО "Південь".

Видання отримало копію наказу від 8 квітня 2024 року, в якому йдеться, що Цобенка призначили на нову посаду. Відтепер він буде виконувати обов'язки офіцера у відділенні морального психологічного забезпечення 355-ї резервної роти у званні майора. Наказ підписав начальник регіонального управління Станіслав Ярмола, що підтверджує, що хабарника не звільнили від офіцерського статусу.

Наказ командира військової частини А5833. Фото: 368.media

Розслідування щодо Цобенка в порушенні порядку проводило не командування територіальної оборони України, а регіональне управління "Південь". За словами джерела, розслідування доручили провести начальнику групи внутрішнього контролю РУ "Південь", підполковнику Ельвірі Копецькій за наказом начальника відділу внутрішнього контролю командування ТРО О. Москаленка.

"Через Москаленко хабарник та його група підтримки й вирішували питання по закриттю розслідування. Він особисто разом з своїм довіреним офіцером лейтенантом Мельник Оленою і все зачищали по Цобенку. Це було у перших числах квітня", — каже джерело.

На Олену Мельник вже надійшли скарги від родичів військовослужбовців ЗСУ, які стверджують, що вона пропонує швидку видачу посвідчень учасників бойових дій за хабарі. Однак в командуванні ТРО на цю інформацію нічого не відповіли.

Нагадаємо, у Київській області викрили лікаря-психіатра, яка вимагала хабар за оформлення інвалідності дитині. Її затримали "на гарячому" під час передачі всієї суми неправомірної вигоди.

Також у Києві правоохоронці викрили посадовця Управління державного контролю на кордоні на одержанні хабаря. Він вимагав гроші за дозволи на вивезення кролів за кордон.