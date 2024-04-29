Подполковник, которого судят за взятку, вернется к службе в ВСУ

И.о. начальника отдела гражданско-правового сотрудничества регионального управления ТРО "Юг" Руслан Цобенко. Фото: Facebook

Исполняющий обязанности начальника отдела гражданско-правового сотрудничества регионального управления ТрО "Юг" Руслан Цобенко, которого задержали на взятке в 1 млн гривен, вернется к службе в Вооруженных силах Украины. Это произойдет после вынесения приговора.

Об этом сообщает 368.media со ссылкой на источники в Минобороны в понедельник, 29 апреля.

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Источники в Минобороны подчеркнули, что это стало возможным благодаря саботированию внутреннего служебного расследования руководством ТрО "Юг".

Издание получило копию приказа от 8 апреля 2024 года, в котором говорится, что Цобенко назначили на новую должность. Отныне он будет исполнять обязанности офицера в отделении морального психологического обеспечения 355-й резервной роты в звании майора. Приказ подписал начальник регионального управления Станислав Ярмола, что подтверждает, что взяточника не освободили от офицерского статуса.

Приказ командира воинской части А5833. Фото: 368.media

Расследование в отношении Цобенко в нарушении порядка проводило не командование территориальной обороны Украины, а региональное управление "Юг". По словам источника, расследование поручили провести начальнику группы внутреннего контроля РУ "Юг", подполковнику Эльвире Копецкой по приказу начальника отдела внутреннего контроля командования ТрО А. Москаленко.

"Через Москаленко взяточник и его группа поддержки и решали вопрос по закрытию расследования. Он лично вместе со своим доверенным офицером лейтенантом Мельник Еленой и все зачищали по Цобенко. Это было в первых числах апреля", — говорит источник.

На Елену Мельник уже поступили жалобы от родственников военнослужащих ВСУ, утверждающих, что она предлагает быструю выдачу удостоверений участников боевых действий за взятки. Однако в командовании ТрО на эту информацию ничего не ответили.

Напомним, в Киевской области разоблачили врача-психиатра, требовавшего взятку за оформление инвалидности ребенку. Ее задержали "на горячем" при передаче всей суммы неправомерной выгоды.

Также в Киеве правоохранители разоблачили чиновника Управления государственного контроля на границе на получении взятки. Он потребовал деньги за разрешения на вывоз кроликов за границу.