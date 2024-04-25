Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Дніпропетровській області на хабарі викрили голову райсуду та посередника arrow

У Дніпропетровській області на хабарі викрили голову райсуду та посередника

25 квітня 2024 18:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Дніпропетровській області на хабарі викрили голову райсуду та посередника
Правоохоронець та затримані фігуранти. Фото: npu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили на хабарі голову райсуду та посередника. За 2 500 доларів суддя повинен був ухвалити "правильне" рішення щодо зняття арешту з майна. 

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у четвер, 25 квітня.

Читайте також:

Викриття голови райсуду та посередника на хабарі

"Задокументували корупційну діяльність фігурантів поліцейські оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно з детективами НАБУ та прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За даними правоохоронців, голова суду через посередника вимагав 2 500 доларів неправомірної вигоди. Натомість обіцяв винести рішення на користь громадянина — зняти арешт з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження", — йдеться у повідомленні.

null
Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: npu.gov.ua
null
Посвідчення голови суду. Фото: npu.gov.ua

В ході слідства правоохоронці задокументували отримання спільниками коштів та у подальшому винесення рішення на користь особи. 

Після проведення обшуків на місцях роботи та проживання фігурантів було вилучено гроші, які, ймовірно, були отримані шляхом неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру голові одного з районних судів та його посереднику.

null
Обшук у фігуранта. Фото: npu.gov.ua
null
Обшук у фігурантів. Фото: npu.gov.ua

Кримінальне провадження розслідується за вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди.

Нагадаємо, у Харківській області працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо посадовця одного з районних управлінь правоохоронного органу регіону та його спільника. Фігуранти пропонували людям, які проходили по справі щодо колабораційної діяльності, закрити кримінальне провадження за 100 тисяч доларів.

Також у Дніпропетровській області викрили мера та секретаря міської ради на хабарі. Вони хотіли збагатитися на 30 тисяч доларів.

суд
хабар
поліція
гроші
Дніпропетровська область
судді

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри