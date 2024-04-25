У Дніпропетровській області на хабарі викрили голову райсуду та посередника

Правоохоронець та затримані фігуранти. Фото: npu.gov.ua

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили на хабарі голову райсуду та посередника. За 2 500 доларів суддя повинен був ухвалити "правильне" рішення щодо зняття арешту з майна.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у четвер, 25 квітня.

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"Задокументували корупційну діяльність фігурантів поліцейські оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно з детективами НАБУ та прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За даними правоохоронців, голова суду через посередника вимагав 2 500 доларів неправомірної вигоди. Натомість обіцяв винести рішення на користь громадянина — зняти арешт з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: npu.gov.ua

Посвідчення голови суду. Фото: npu.gov.ua

В ході слідства правоохоронці задокументували отримання спільниками коштів та у подальшому винесення рішення на користь особи.

Після проведення обшуків на місцях роботи та проживання фігурантів було вилучено гроші, які, ймовірно, були отримані шляхом неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру голові одного з районних судів та його посереднику.

Обшук у фігуранта. Фото: npu.gov.ua

Обшук у фігурантів. Фото: npu.gov.ua

Кримінальне провадження розслідується за вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди.

Нагадаємо, у Харківській області працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо посадовця одного з районних управлінь правоохоронного органу регіону та його спільника. Фігуранти пропонували людям, які проходили по справі щодо колабораційної діяльності, закрити кримінальне провадження за 100 тисяч доларів.

Також у Дніпропетровській області викрили мера та секретаря міської ради на хабарі. Вони хотіли збагатитися на 30 тисяч доларів.