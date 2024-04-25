В Днепропетровской области на взятке разоблачили главу райсуда и посредника

Правоохранитель и задержанные фигуранты. Фото: npu.gov.ua

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили на взятке главу райсуда и посредника. За 2 500 долларов судья должен был вынести "правильное" решение о снятии ареста с имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в четверг, 25 апреля.

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"Задокументировали коррупционную деятельность фигурантов полицейские оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области совместно с детективами НАБУ и прокурорами специализированной антикоррупционной прокуратуры. По данным правоохранителей, глава суда через посредника требовал 2 500 долларов неправомерной выгоды. Взамен обещал вынести решение в пользу гражданина — снять арест с имущества, которое было изъято в рамках уголовного производства", — говорится в сообщении.

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: npu.gov.ua

Удостоверение главы суда. Фото: npu.gov.ua

В ходе следствия правоохранители задокументировали получение сообщниками средств и последующее вынесение решения в пользу лица.

После проведения обысков на местах работы и проживания фигурантов были изъяты деньги, которые, вероятно, были получены путем неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении главе одного из районных судов и его посреднику.

Обыск у фигуранта. Фото: npu.gov.ua

Обыск у фигурантов. Фото: npu.gov.ua

Уголовное производство расследуется за вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды.

Напомним, в Харьковской области работники Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении чиновника одного из районных управлений правоохранительного органа региона и его сообщника. Фигуранты предлагали людям, которые проходили по делу о коллаборационной деятельности, закрыть уголовное производство за 100 тысяч долларов.

Также в Днепропетровской области разоблачили мэра и секретаря городского совета на взятке. Они хотели обогатиться на 30 тысяч долларов.