У Полтаві військовий жорстоко побив цивільного — деталі

Момент бійки. Фото: скриншот з відео

У мікрорайоні "Левада" в Полтаві між двома чоловіками стався конфлікт, який переріс у побиття. За даними поліції, військовий, який приїхав додому зі служби, приревнував місцевого мешканця до своєї дружини.

Про це повідомляє видання Страна та Поліція Полтавщини.

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Деталі бійки між чоловіками у Полтаві

На оприлюдненому відео можна побачити, як чоловік у військовій формі завдає декілька жорстких ударів кулаками по цивільному, який при цьому лежить на землі. Коли ролик з'явився у соцмережах, то деякі припускали, що це був конфлікт за участю працівників ТЦК та СП.

Однак згодом у поліції зазначили, що підґрунтям до бійки стали ревнощі. Учасники інциденту — чоловіки 1986 року народження. Один із них — військовий, який приїхав додому зі служби, приревнував місцевого мешканця до своєї дружини.

Зазначається, що під час спілкування з правоохоронцями учасники відмовилися писати заяви та надавати пояснення. Також відмовилися й від надання медичної допомоги.

Нагадаємо, у Львові військкоми жорстко затримали чоловіка посеред вулиці.

Також нещодавно в мережі завірусилося відео, на якому видно, як на вулиці військові силою затягують до мікроавтобуса перехожого.