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У Полтаві військовий жорстоко побив цивільного — деталі

20 березня 2024 09:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Полтаві військовий жорстоко побив цивільного — деталі
Момент бійки. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У мікрорайоні "Левада" в Полтаві між двома чоловіками стався конфлікт, який переріс у побиття. За даними поліції, військовий, який приїхав додому зі служби, приревнував місцевого мешканця до своєї дружини. 

Про це повідомляє видання Страна та Поліція Полтавщини. 

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На оприлюдненому відео можна побачити, як чоловік у військовій формі завдає декілька жорстких ударів кулаками по цивільному, який при цьому лежить на землі. Коли ролик з'явився у соцмережах, то деякі припускали, що це був конфлікт за участю працівників ТЦК та СП. 

Однак згодом у поліції зазначили, що підґрунтям до бійки стали ревнощі. Учасники інциденту — чоловіки 1986 року народження. Один із них — військовий, який приїхав додому зі служби, приревнував місцевого мешканця до своєї дружини. 

Зазначається, що під час спілкування з правоохоронцями учасники відмовилися писати заяви та надавати пояснення. Також відмовилися й від надання медичної допомоги.

Нагадаємо, у Львові військкоми жорстко затримали чоловіка посеред вулиці. 

Також  нещодавно в мережі завірусилося відео, на якому видно, як на вулиці військові силою затягують до мікроавтобуса перехожого.

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війна
українці
Україна
Полтава
військові
ревнощі
чоловіки
Нацполіція

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