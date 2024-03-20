У Полтаві військовий жорстоко побив цивільного — деталі
У мікрорайоні "Левада" в Полтаві між двома чоловіками стався конфлікт, який переріс у побиття. За даними поліції, військовий, який приїхав додому зі служби, приревнував місцевого мешканця до своєї дружини.
Про це повідомляє видання Страна та Поліція Полтавщини.
Деталі бійки між чоловіками у Полтаві
На оприлюдненому відео можна побачити, як чоловік у військовій формі завдає декілька жорстких ударів кулаками по цивільному, який при цьому лежить на землі. Коли ролик з'явився у соцмережах, то деякі припускали, що це був конфлікт за участю працівників ТЦК та СП.
Однак згодом у поліції зазначили, що підґрунтям до бійки стали ревнощі. Учасники інциденту — чоловіки 1986 року народження. Один із них — військовий, який приїхав додому зі служби, приревнував місцевого мешканця до своєї дружини.
Зазначається, що під час спілкування з правоохоронцями учасники відмовилися писати заяви та надавати пояснення. Також відмовилися й від надання медичної допомоги.
Нагадаємо, у Львові військкоми жорстко затримали чоловіка посеред вулиці.
Також нещодавно в мережі завірусилося відео, на якому видно, як на вулиці військові силою затягують до мікроавтобуса перехожого.
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