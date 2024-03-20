В Полтаве военный жестоко избил гражданского— детали

Момент драки. Фото: скриншот с видео

В микрорайоне "Левада" в Полтаве между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в избиение. По данным полиции, военный, приехавший домой со службы, приревновал местного жителя к своей жене.

Об этом сообщает издание Страна и Полиция Полтавщины.

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На обнародованном видео можно увидеть, как мужчина в военной форме наносит несколько жестких ударов кулаками по гражданскому, который при этом лежит на земле. Когда ролик появился в соцсетях, некоторые предполагали, что это был конфликт с участием работников ТЦК и СП.

Однако впоследствии в полиции отметили, что поводом для драки стала ревность. Участники инцидента — мужчины 1986 года рождения. Один из них — военный, который приехал домой со службы и приревновал местного жителя к своей жене.

Отмечается, что во время общения с правоохранителями участники отказались писать заявления и давать объяснения. Также отказались и от оказания медицинской помощи.

Напомним, во Львове военные жестоко задержали мужчину посреди улицы.

Также недавно в сети завирусилось видео, на котором видно, как на улице военные силой затягивают в микроавтобус прохожего.