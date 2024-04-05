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Беглому экс-депутату Онищенко вынесли приговор по делу о махинациях с добычей газа

5 апреля 2024 11:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Беглому экс-депутату Онищенко вынесли приговор по делу о махинациях с добычей газа
Экс-депутат Александр Онищенко. Фото: Українські новини
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Высший антикоррупционный суд признал виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы экс-депутата Александра Онищенко. Он еще с 2016 года скрывается за границей.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в пятницу, 5 апреля.

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В ведомстве рассказали, что бывшему народному депутату Украины VII созыва Александру Онищенко суд назначил 15 лет лишения с конфискацией имущества. А его финансовому директору Елене Павленко — 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Их обоих обвиняют в завладении государственными средствами на сумму более 740 млн. грн при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргазвыдобування".

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Скриншот сообщения САП

Что известно о "газовом деле"

Следствие установило, что с января 2013 года по июнь 2016 года преступная группа во главе с экс-депутатом Онищенко завладела более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа. Из-за этого государственная Укргазвыдобування понесла убытки более чем на 740 млн гривен.

По данным правоохранителей, в целом в реализации коррупционной схемы задействовано более 60 структур, в том числе две товарные биржи и пять иностранных структур.

Также в участии в "газовой схеме" фигурируют 29 человек. По ряду уже вынесены приговоры суда.

Напомним, недавно прокуроры САП и НАБУ разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса президента Украины, которая присвоила 94,8 млн. грн Укрзализныци. Деньги "отмыли" на закупке трансформаторов.

Также НАБУ и САП завершили расследование в отношении мэра Сум Александра Лысенко, который обвиняется в коррупции. Общая сумма неправомерной выгоды — 2,13 млн. грн.

суд
коррупция
САП
деньги
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народные депутаты

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