Беглому экс-депутату Онищенко вынесли приговор по делу о махинациях с добычей газа
Высший антикоррупционный суд признал виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы экс-депутата Александра Онищенко. Он еще с 2016 года скрывается за границей.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в пятницу, 5 апреля.
Какой приговор вынес суд для экс-депутата Онищенко
В ведомстве рассказали, что бывшему народному депутату Украины VII созыва Александру Онищенко суд назначил 15 лет лишения с конфискацией имущества. А его финансовому директору Елене Павленко — 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Их обоих обвиняют в завладении государственными средствами на сумму более 740 млн. грн при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргазвыдобування".
Что известно о "газовом деле"
Следствие установило, что с января 2013 года по июнь 2016 года преступная группа во главе с экс-депутатом Онищенко завладела более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа. Из-за этого государственная Укргазвыдобування понесла убытки более чем на 740 млн гривен.
По данным правоохранителей, в целом в реализации коррупционной схемы задействовано более 60 структур, в том числе две товарные биржи и пять иностранных структур.
Также в участии в "газовой схеме" фигурируют 29 человек. По ряду уже вынесены приговоры суда.
Напомним, недавно прокуроры САП и НАБУ разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса президента Украины, которая присвоила 94,8 млн. грн Укрзализныци. Деньги "отмыли" на закупке трансформаторов.
Также НАБУ и САП завершили расследование в отношении мэра Сум Александра Лысенко, который обвиняется в коррупции. Общая сумма неправомерной выгоды — 2,13 млн. грн.
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