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Ексдепутату-втікачу Онищенку винесли вирок у справі про махінації з видобутком газу

5 квітня 2024 11:03
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Ексдепутату-втікачу Онищенку винесли вирок у справі про махінації з видобутком газу
Ексдепутат Олександр Онищенко. Фото: Українські новини
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вищий антикорупційний суд визнав винним та засудив на 15 років позбавлення волі ексдепутата Олександра Онищенка. Він ще з 2016 року переховується за кордоном.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у п'ятницю, 5 квітня. 

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У відомстві розповіли, що колишньому народному депутату України VII скликання Олександру Онищенко суд призначив 15 років позбавлення з конфіскацією майна. А його фінансовому директору Олені Павленко — 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Їх обох обвинувачують у заволодінні державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування".

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Скриншот допису САП

Що відомо про "газову справу"

Слідство встановило, що з січня 2013 року до червня 2016 року злочинна група на чолі з ексдепутатом Онищенком заволоділа понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу. Через це державне Укргазвидобування зазнало збитків на понад 740 млн гривень.

За даними правоохоронців, загалом, у реалізації корупційної схеми задіяні понад 60 структур, в тому числі дві товарні біржі та п'ять іноземних структур.

Також в участі у "газовій схемі" фігурують 29 осіб. Щодо низки уже ухвалені вироки суду.

Нагадаємо, нещодавно прокурори САП і НАБУ викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента України, яка привласнила 94,8 млн грн Укрзалізниці. Гроші "відмили" на закупівлі трансформаторів. 

Також НАБУ та САП завершили розслідування стосовно мера Сум Олександра Лисенка, якого звинувачують у корупції. Загальна сума неправомірної вигоди — 2,13 млн грн.

суд
корупція
САП
гроші
газ
народні депутати

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