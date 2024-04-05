Ексдепутату-втікачу Онищенку винесли вирок у справі про махінації з видобутком газу

Ексдепутат Олександр Онищенко. Фото: Українські новини

Вищий антикорупційний суд визнав винним та засудив на 15 років позбавлення волі ексдепутата Олександра Онищенка. Він ще з 2016 року переховується за кордоном.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у п'ятницю, 5 квітня.

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У відомстві розповіли, що колишньому народному депутату України VII скликання Олександру Онищенко суд призначив 15 років позбавлення з конфіскацією майна. А його фінансовому директору Олені Павленко — 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Їх обох обвинувачують у заволодінні державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування".

Скриншот допису САП

Що відомо про "газову справу"

Слідство встановило, що з січня 2013 року до червня 2016 року злочинна група на чолі з ексдепутатом Онищенком заволоділа понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу. Через це державне Укргазвидобування зазнало збитків на понад 740 млн гривень.

За даними правоохоронців, загалом, у реалізації корупційної схеми задіяні понад 60 структур, в тому числі дві товарні біржі та п'ять іноземних структур.

Також в участі у "газовій схемі" фігурують 29 осіб. Щодо низки уже ухвалені вироки суду.

Нагадаємо, нещодавно прокурори САП і НАБУ викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента України, яка привласнила 94,8 млн грн Укрзалізниці. Гроші "відмили" на закупівлі трансформаторів.

Також НАБУ та САП завершили розслідування стосовно мера Сум Олександра Лисенка, якого звинувачують у корупції. Загальна сума неправомірної вигоди — 2,13 млн грн.