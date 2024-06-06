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Джонсон обратится к Байдену с просьбой относительно Украины — что будет просить спикер

6 июня 2024 07:32
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Спикер Джонсон обратится к Байдену по Украине
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Ken Cedeno
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Нынешних разрешений Соединенных Штатов на частичное использование Украиной американского оружия против России недостаточно. Этот вопрос будет обсужден с Белым домом и президентом Джо Байденом.

Об этом заявил Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в комментарии "Голосу Америки ".

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"Я не считаю, что мы должны заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине. Я считаю, что нам нужно дать им оружие, необходимое для защиты, и для того, чтобы дать отпор россиянам. Я не соглашаюсь с президентом в этом. Я уже говорил об этом, и буду говорить снова. Мы будем вести разговоры с Белым домом об этом", — заявил спикер.

Джонсон также подчеркнул, что необходимо разрешить Украине гораздо больше использования американского оружия против россиян. Также он отметил, что не соглашается с президентом Байденом по этому вопросу на сегодняшний день и не удовлетворен тем, что Америка частично позволила использовать предоставленное Украине вооружение.

Лидеры Демократической партии в Палате представителей также выразили недовольство теми возможностями, которые предоставили США Украине в вопросе использования оружия.

Напомним, ранее Майк Джонсон был против оказания оружия и военной помощи Украине, однако, ознакомившись с данными разведки и фактами военных преступлений РФ против украинцев, он резко изменил свое решение.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал по телефону Майку Джонсону о ситуации на поле боя, в частности, об усилении воздушного террора со стороны российских оккупантов.

политики
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Украина
военная помощь
США

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