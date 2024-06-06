Спікер Джонсон звернеться до Байдена щодо України

Спікер Палати представників США Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Нинішніх дозволів Сполучених Штатів на лише часткове використання Україною американської зброї проти Росії недостатньо. Це питання буде обговорено із Білим домом та президентом Джо Байденом.

Про це заявив Спікер Палати представників Майк Джонсон у коментарі "Голосу Америки".

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Про що говоритиме Джонсон із Білим домом

"Я не вважаю, що ми повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні. Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю, необхідну для захисту, і для того, аби дати відсіч росіянам. Я не погоджуюсь з президентом у цьому. Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це", — заявив спікер.

Джонсон також підкреслив, що необхідно дозволити Україні набагато більше щодо використання американської зброї проти росіян. Також він зазначив, що не погоджується із президентом Байденом щодо цього питання на сьогоднішній день та не вдоволений тим, що Америка лише частково дозволила використовувати надане Україні озброєння.

Лідери Демократичної партії у Палаті представників також висловили своє невдоволення тими можливостями, які надали США Україні у питанні використання зброї.

Нагадаємо, раніше Майк Джонсон був проти того, щоб надавати зброю та військову допомогу Україні, проте, ознайомившись із даними розвідки та фактами військових злочинів РФ проти українців, він різко змінив своє рішення.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів телефоном Майку Джонсону про ситуацію на полі бою, зокрема про посилення повітряного терору з боку російських окупантів.