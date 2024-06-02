Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow ДТЭК ввели экстренные отключения света — где сегодня не будет электричества arrow

ДТЭК ввели экстренные отключения света — где сегодня не будет электричества

2 июня 2024 10:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ДТЭК экстренно выключают свет в пяти регионах Украины
Блэкаут в Киеве. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Энергетическая компания ДТЭК в воскресенье, 2 июня, снова ввела экстренные отключения света. Ограничение электроэнергии введено для пяти украинских регионов.

Об этом говорится в сообщении от пресс-службы компании.

Читайте также:

ДТЭК выключает свет в пяти украинских регионах

В компании заявили, что вынуждены выключать электроэнергию по распоряжению госрегулятора Укрэнерго.

"К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения", — говорится в сообщении.

В настоящее время ограничения в электричестве применены для:

  • Киева;
  • Киевской области;
  • Одесской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкая область.

"Энергетики по всей стране делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", — уверяют в компании.

дтек отключение света
Скриншот сообщения ДТЭК

Напомним, ранее в ночь на субботу, 1 июня, Россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК.

В то же время Укрэнерго в воскресенье, 2 июня, ввело лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00 с вероятностью применения почасовых отключений.

Украина
сфера энергетики
электроэнергия
обстрелы
ДТЭК
электроснабжение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном