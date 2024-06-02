ДТЭК экстренно выключают свет в пяти регионах Украины

Блэкаут в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Энергетическая компания ДТЭК в воскресенье, 2 июня, снова ввела экстренные отключения света. Ограничение электроэнергии введено для пяти украинских регионов.

Об этом говорится в сообщении от пресс-службы компании.

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В компании заявили, что вынуждены выключать электроэнергию по распоряжению госрегулятора Укрэнерго.

"К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения", — говорится в сообщении.

В настоящее время ограничения в электричестве применены для:

Киева;

Киевской области;

Одесской области;

Днепропетровской области;

Донецкая область.

"Энергетики по всей стране делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", — уверяют в компании.

Скриншот сообщения ДТЭК

Напомним, ранее в ночь на субботу, 1 июня, Россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК.

В то же время Укрэнерго в воскресенье, 2 июня, ввело лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00 с вероятностью применения почасовых отключений.