ДТЭК экстренно выключают свет в пяти регионах Украины

ДТЭК ввели экстренные отключения света — где сегодня не будет электричества
Энергетическая компания ДТЭК в воскресенье, 2 июня, снова ввела экстренные отключения света. Ограничение электроэнергии введено для пяти украинских регионов.
Об этом говорится в сообщении от пресс-службы компании.
ДТЭК выключает свет в пяти украинских регионах
В компании заявили, что вынуждены выключать электроэнергию по распоряжению госрегулятора Укрэнерго.
"К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения", — говорится в сообщении.
В настоящее время ограничения в электричестве применены для:
- Киева;
- Киевской области;
- Одесской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкая область.
"Энергетики по всей стране делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", — уверяют в компании.
Напомним, ранее в ночь на субботу, 1 июня, Россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК.
В то же время Укрэнерго в воскресенье, 2 июня, ввело лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00 с вероятностью применения почасовых отключений.
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