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Росія атакувала вночі дві теплоелектростанції ДТЕК — які наслідки

1 червня 2024 09:03
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Росія атакувала вночі дві теплоелектростанції ДТЕК — які наслідки
Наслідки обстрілу об'єкту енергетики. Фото архівне: МВС
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Вночі, 1 червня, Росія знову атакувала енергетичні об'єкти України. Пошкоджено дві теплоелектростанції ДТЕК.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у суботу, 1 червня.

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Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК

У ніч проти суботи, 1 червня, російські окупанти вкотре завдали удар по українській енергетиці.  Ворог обстріляв дві теплоелектростанції ДТЕК.

"Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки", — йдеться в повідомленні. 

Із початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. Лише за останні 2,5 місяці це вже шоста масована атака на ТЕЦ. За цей період від обстрілів на станціях було поранено 51 працівника, троє енергетиків загинули.

Росія атакувала вночі дві теплоелектростанції ДТЕК — які наслідки - фото 1
Допис ДТЕК. Фото:скриншот

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки Росії 1 червня неодноразово лунали вибухи у Львівській області. За даними місцевих пабліків, ворог цілив по Стрию.

Також звуки вибухів було чути в Запоріжжі, Київській та Вінницькій областях. В останній внаслідок обстрілу зайнялась пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.

війна в Україні
ДТЕК
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